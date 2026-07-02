Dopo aver beffato l’Inter con Lookman, Simeone mette nel mirino i due big che piacciono a Milan e Roma: perché le italiane rischiano di avere nuovamente la peggio

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L’Atletico Madrid ci ha preso gusto a sfidare le italiane. Dopo aver soffiato Lookman all’Inter, il club di Simeone punta a beffare anche Milan e Roma per Hjulmand e Greenwood. La storia sembra ripetersi: l’assalto dei colchoneros è partito. Cardinale e i Friedkin riusciranno a tenere testa agli spagnoli?

Atletico Madrid, sfida al Milan e sorpasso per Hjulmand

Morten Hjulmand, centrocampista danese ex Lecce esploso con la maglia dello Sporting e vecchio obiettivo di mercato della Juventus, è in cima alle preferenze di Amorim, che lo conosce bene per averlo allenato a Lisbona. Ma nella corsa al classe 1999 si è inserito con forza l’Atletico Madrid, che ha subito messo la freccia.

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Contro il Milan giocano due fattori: il club rossonero ha già definito un’operazione da 70 milioni per Gonçalo Ramos e non può contare sugli introiti garantiti dalla Champions League. Così i colchoneros hanno di fatto già raggiunto un accordo di massima con il calciatore per un contratto quinquennale, mentre stanno provando ad abbassare le pretese dello Sporting. I biancoverdi partono da una richiesta di 60 milioni a fronte di un’offerta da 45 milioni degli spagnoli. C’è ancora margine di manovra per il Milan? Difficile, o quanto meno non nell’immediato. La priorità resta infatti l’acquisto di un difensore centrale e soltanto una cessione eccellente, come quella di Leao, potrebbe riaprire il discorso.

Simeone punta anche Greenwood: piace alla Roma

Un altro calciatore che piace molto in Italia, e più precisamente alla Roma, è il 24enne esterno offensivo Mason Greenwood, reduce da una stagione da 16 gol e 7 assist in Ligue 1 con l’Olympique Marsiglia. Il club francese, stangato dalla Uefa con una sanzione da 10 milioni di euro per il mancato rispetto degli obiettivi del Fair Play Finanziario e per aver superato il tetto del monte ingaggi, è costretto a cedere alcuni dei suoi elementi di punta, tra cui proprio l’inglese.

Fosse per Gasperini, lo avrebbe già portato a Trigoria. Ma bisogna fare i conti con i bilanci: la Roma non è riuscita a rispettare i paletti del settlement agreement e, di conseguenza, non ha generato plusvalenze per 50 milioni entro il 30 giugno. In arrivo una sanzione tra i 10 e i 12 milioni di euro, che rischia di complicare ulteriormente la corsa a Greenwood, valutato non meno di 45 milioni. Anche il Fenerbahce è sulle sue tracce, ma il vero ostacolo potrebbe essere proprio l’Atletico Madrid, soprattutto se dovesse concretizzarsi in tempi brevi la cessione di Julian Alvarez o Sorloth.

Il precedente Lookman e la beffa all’Inter

Tutti ricordano com’è andata la scorsa estate tra l’Inter, Lookman e l’Atalanta. Forte del sì dell’attaccante nigeriano, Marotta aveva offerto 42 milioni più bonus alla Dea, che ne chiedeva 50. Il muro contro muro è stato vinto dai Percassi, nonostante i ripetuti tentativi dell’ex Pallone d’Oro africano di forzare la cessione all’Inter.

Alla fine Ademola è rimasto a Bergamo fino all’ultimo giorno del mercato invernale, quando l’Atletico Madrid è uscito allo scoperto con una proposta da 35 milioni più 5 di bonus. Un’offerta che ha convinto l’Atalanta, anche perché nel frattempo si erano interrotte le trattative per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2027. Così, nel giro di poche ore, i colchoneros hanno chiuso un’operazione che l’Inter aveva inseguito invano per un mese.