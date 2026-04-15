L’Atletico infierisce su Yamal: Simeone lo ridimensiona col paragone con Ronaldo, il club lo sbeffeggia sui social

Dopo aver eliminato il Barcellona il Cholo ha snobbato il talento catalano, ricordando invece quanto era complicato affrontare CR7. E su X spunta una ulteriore provocazione

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Da pericolo numero uno a bersaglio di battute al veleno e sfottò: questa la rapida trasformazione a cui l’Atletico Madrid ha sottoposto Lamine Yamal dopo averlo eliminato dalla Champions League insieme al resto del Barcellona. Dopo la gara Diego Simeone ha ridimensionato il talento dei catalani in un paragone con Cristiano Ronaldo, mentre sui social il club madrileno ha pubblicato un post provocatorio.

Atletico Madrid, Simeone ridimensiona Yamal

Dopo aver eliminato il Barcellona dalla Champions League l’Atletico Madrid ha infierito su Lamine Yamal, il cui gol in apertura al Metropolitano non è bastato per la “remuntada” sognata dai catalani. Dopo la partita, Diego Simeone ha infatti attaccato la stella del Barça, ridimensionandone il valore con una dichiarazione al veleno. “È un bravo ragazzo con un sacco di talento – la premessa del Cholo prima dell’attacco a Yamal -. ha segnato al 3’ e i media erano pronti a incoronarlo re d’Europa. Ma nel calcio l’unica cosa che conta è chi sarà nell’urna del sorteggio. Avrei dovuto avere paura di un adolescente solo perché fa elastici e rilascia interviste sicure di sé? Ma per favore…”.

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Il paragone con Cristiano Ronaldo

Non contento, Simeone ha poi rincarato la dose paragonando Yamal a un fuoriclasse che, invece, per anni ha tormentato il Cholo e l’Atletico Madrid. “Per un decennio ho dovuto stare in piedi sulla linea laterale e guardare Cristiano Ronaldo segnare triplette per eliminare davvero l’Atletico dalla Champions – ha aggiunto Simeone – . Quella è vera paura”. “C’è una grossa differenza tra giocare una buona partita ed essere un incubo”, ha poi concluso il Cholo infliggendo l’ultima stoccata a Yamal.

Yamal preso in giro su X

A rincarare le dose contro Yamal è poi arrivato lo sfottò pubblicato dall’Atletico Madrid sui social. Sulla pagina X dei Colchoneros, infatti, sono apparse una serie di foto che ritraevano vari giocatori – Griezmann, Lookman, Alvarez, Sørloth – in primo piano, con un’espressione seria, auricolari e occhiali da sole. Le immagini non sono accompagnate da alcuna didascalia, ma inviano un messaggio preciso: sono una presa in giro nei confronti di Yamal.

Lo sfottò ispirato da Lebron James

Prima della semifinale di ritorno, infatti, l’attaccante del Barcellona aveva cambiato la propria foto profilo su Instagram con un’immagine di Lebron James: nel 2016 divenne virale una foto del campione NBA con auricolari e occhiali scuri, scattata prima della rimonta da 1-3 a 4-3 dei suoi Cleveland Cavaliers ai danni dei Golden State Warriors. Da allora l’immagine di Lebron simboleggia la mentalità da rimonta: Yamal vi ha fatto riferimento prima della semifinale anche in conferenza stampa, presentandosi con lo stesso look del fuoriclasse Nba. Per lui, però, l’esito in campo è stato diverso. E l’Atletico non s’è lasciato sfuggire l’occasione di trasformare il post motivazionale di Yamal in un clamoroso sberleffo.