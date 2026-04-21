Atletico Madrid, infortunio Lookman: Simeone svela come sta davvero e quando può rientrare

Alla vigilia della partita di campionato contro l'Elche, il Cholo fa il punto sulle condizioni dell'attaccante ex Atalanta: scatta l'operazione Champions

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

I tifosi dell’Atletico Madrid sono in apprensione per l’infortunio muscolare accusato da Ademola Lookman durante la finale di Copa del Rey persa contro la Real Sociedad. A fare il punto sulle condizioni dell’attaccante è Diego Simeone, intervenuto alla vigilia della sfida di campionato contro l’Elche. Il pensiero, però, è già rivolto alla semifinale di Champions League con l’Arsenal in programma il 29 aprile al Metropolitano: l’ex Atalanta riuscirà a recuperare in tempo?

Infortunio Lookman: che cosa è successo

Lookman, tra i protagonisti della finale di Coppa sfumata ai rigori, è stato costretto a lasciare il campo per un problema muscolare dopo un’ora di gioco. Gli esami strumentali hanno appurato la presenza di edema nel muscolo adduttore che ha fatto immediatamente scattare il campanello d’allarme in vista della Champions League.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

In questa fase cruciale della stagione in cui l’Atletico Madrid ha la possibilità di puntare alla massima competizione continentale rinunciare a uno dei giocatori più in forma rappresenterebbe un problema serio. I numeri confermano il suo impatto: dal suo arrivo a gennaio, l’ex Pallone d’Oro africano ha collezionato 7 gol e 4 assist in 18 partite, diventando rapidamente un riferimento offensivo.

Simeone svela i tempi di recupero di Lookman

Secondo le parole del Cholo, Lookman non sarebbe in dubbio per la super sfida con l’Arsenal. Simeone ha fatto il punto sull’infermeria e, in particolare, sulle condizioni del nigeriano e di Sorloth: “Si tratta di lievi infortuni. Vedremo se recupereranno per sabato, i medici dicono che è possibile”.

L’attaccante nigeriano salterà sicuramente la sfida contro l’Elche e molto probabilmente anche quella successiva contro l’Athletic Bilbao. L’obiettivo dello staff è averlo al meglio per la semifinale di Champions League. Con le sue accelerazioni e la capacità di saltare l’uomo, Lookman resta un’arma potenzialmente decisiva per l’Atletico nella doppia sfida contro il club londinese.

Atletico Madrid, missione Champions

Gli 11 punti di vantaggio sul Real Betis quinto in classifica consentono ai colchoneros di concentrare tutte le energie sulla Champions League. Simeone lo ha ribadito chiaramente: “Quando arriverà l’Europa, la nostra forma dovrà essere smagliante. Per farlo, dobbiamo concentrarci sulla partita di domani e dare il massimo”.

L’obiettivo è lasciarsi alle spalle la delusione della Coppa del Re e ripartire subito, con la speranza di ritrovare al più presto anche Lookman al massimo della condizione.