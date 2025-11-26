Atletico-Inter, le formazioni ufficiali, Chivu prepara la rivoluzione: le scelte su Thuram, Bonny, Esposito e Sucic

La squadra di Cristian Chivu si prepara ad affrontare l’Atletico Madrid per avvicinare ulteriormente il passaggio agli ottavi di finale di Champions. Tre le novità rispetto al derby

Dopo il ko nella stracittadina con il Milan, l’Inter di Chivu arriva al quinto appuntamento stagionale della fase campionato della Champions League decisa a continuare a vincere. Un filotto che permette ai nerazzurri di arrivare al Metropolitano con una maggiore tranquillità rispetto ai padroni di casa guidati in panchina dal grande ex, Diego Simeone, chiamati a fare risultato dopo le due sole vittorie conquistate fin qui.

La mini rivoluzione di Chivu

Costretto a fare ancora a meno di Denzel Dumfries ed Henrikh Mkhitaryan, Chivu mette in atto una vera e propria mini rivoluzione, con un cambio per reparto. Sono tre i volti nuovi rispetto al derby, con la staffetta tra Francesco Acerbi e Bisseck dietro. Al centro, riposo iniziale per Petar Sucic – tra i migliori contro il Milan – e maglia da titolare per l’ex Napoli, Piotr Zielinski. Davanti, partono dalla panchina sia Marcus Thuram sia Pio Esposito. Chivu sceglie, infatti, Bonny per fare coppia con Lautaro Martinez.

Quanti problemi per Simeone

In casa Atletico, la novità delle ultime ore è la conferma di un forfait pesante, come quello di Jan Oblak. L’estremo difensore sloveno è stato costretto ad alzare bandiera bianca e non è stato convocato a causa di un fastidio accusato dopo gli impegni con la nazionale. Al suo posto, tra i pali va a sistemarsi l’ex Atalanta Juan Musso. Out anche Marcos Llorente. Recupera e parte subito titolare anche se non è al cento per cento, Giuliano Simeone, alle prese con un fastidio al ginocchio.

Atletico Madrid-Inter: le formazioni ufficiali

Queste le formazioni ufficiali di Atletico-Inter che andrà in scena stasera alle ore 21 allo Stadio Riyadh Air Metropolitano di Madrid nella quinta giornata della Champions League:

Atletico Madrid (4-4-2): Musso; Molina, Gimenez, Hancko, Ruggeri; Gallagher, Cardoso, Barrios, Giuliano Simeone; Baena, Alvarez. All. Simeone.

Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Bonny, Lautaro. All. Chivu

