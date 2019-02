Atletico Madrid-Juventus, le probabili formazioni

Tutto pronto, al Wanda Metropolitano, per la sfida, valida per l'andata degli ottavi di Champions League, tra Atletico Madrid e Juventus. L'unico precedente, nella coppa dalle grandi orecchie, tra i due club risale all'edizione 2014/15: 0-0 a Torino e vittoria dei colchoneros a Madrid (1-0, rete di Arda Turan).

Simeone recupera Koke e Diego Costa. Il primo dovrebbe essere titolare, il secondo potrebbe entrare a gara in corso. Allegri deve rinunciare a Khedira (al suo posto giocherà Bentancur). In avanti maglia da titolare per Dybala, insieme a Mandzukic e, ovviamente, a Cristiano Ronaldo.

ATLETICO MADRID-JUVENTUS (oggi, ore 21.00)

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Arias, Gimenez, Godin, Filipe Luis; Saul Niguez, Thomas, Rodri, Koke; Morata, Griezmann. All. Simeone

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala; Mandzukic, Cristiano Ronaldo. All. Allegri

SPORTAL.IT | 20-02-2019 07:45