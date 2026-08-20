Atletico Madrid, Kang-In Lee offusca Lookman: ma i cori contro Alvarez rovinano la festa col Malaga, la reazione di Simeone

Il coreano entra dalla panchina e decide la sfida. Ma al Metropolitano pesa la contestazione contro Alvarez, assente dopo la richiesta di trasferimento al Barcellona

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

L’Atletico Madrid comincia la Liga con una vittoria, ma la serata del Metropolitano non è tutta da festeggiare. Il 2-0 al Malaga porta soprattutto la firma di Kang-In Lee, entrato nella ripresa e capace di cambiare volto alla partita con un gol di grande qualità. Più in ombra, invece, Ademola Lookman, schierato da centravanti e ancora alla ricerca della migliore condizione. A rovinare parzialmente la festa sono stati però i cori rivolti a Julian Alvarez, assente dalla lista dei convocati dopo aver manifestato la volontà di lasciare Madrid per trasferirsi al Barcellona. Una situazione delicata, resa ancora più particolare dalla reazione di Diego Simeone nel post-partita.

Kang-In Lee accende il Metropolitano

Il Malaga ha tenuto testa all’Atletico per oltre un’ora, approfittando di una formazione profondamente rimaneggiata e delle difficoltà dei padroni di casa nel trovare spazi. Simeone ha dovuto pescare dalla panchina per cambiare l’inerzia della sfida e tra i nuovi ingressi quello di Kang-In Lee si è rivelato decisivo. Il coreano ha sfruttato un pallone di Hancko, ha saltato un avversario con un movimento improvviso e ha trovato una conclusione a giro imprendibile. Un gol da protagonista, arrivato proprio nella prima giornata di campionato e accolto dall’entusiasmo del Metropolitano. Una serata che può rappresentare l’inizio di un rapporto speciale tra il numero 7 e la tifoseria.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Lookman, buona partecipazione ma poca incisività

Se Kang-In Lee ha conquistato la scena, Lookman ha vissuto una serata più complicata. Il nigeriano è stato schierato nel ruolo di centravanti e ha cercato di partecipare alla manovra, abbassandosi spesso per ricevere il pallone e favorire gli inserimenti dei compagni. Gli è mancata però la precisione negli ultimi metri e, soprattutto, la capacità di trasformare in gol una delle occasioni create. La più interessante è arrivata proprio dopo l’ingresso del coreano, che lo ha mandato davanti alla porta con un assist invitante. Lookman ha però trovato la risposta del portiere del Malaga, confermando una prestazione positiva per partecipazione ma ancora lontana da quella del nuovo idolo del Metropolitano.

I cori contro Alvarez e l’assenza che pesa

La vittoria è stata accompagnata anche dalla contestazione nei confronti di Julian Alvarez, che non era stato convocato per il debutto in Liga. Una parte della tifoseria dell’Atletico ha rivolto cori e insulti all’argentino, dopo la sua volontà di lasciare il club per provare a trasferirsi al Barcellona. Una situazione che ha inevitabilmente oscurato almeno in parte la festa per il successo sul Malaga. Alvarez, arrivato a Madrid per diventare uno dei simboli del nuovo Atletico, è ora al centro di una frattura con una parte dell’ambiente. L’assenza nella prima giornata non ha fatto altro che alimentare un caso destinato a tenere banco nelle prossime settimane.

Simeone: “Sono molto rispettoso della nostra gente”

A rendere ancora più delicato il momento è stata la risposta di Diego Simeone quando gli è stato chiesto dei cori contro Alvarez. Il tecnico argentino non ha preso pubblicamente le distanze dalla contestazione e si è limitato a una frase destinata a far discutere: “Sono molto rispettoso della nostra gente”. Poche parole, ma sufficienti per fotografare il clima attorno alla vicenda. Nel frattempo l’Atletico si gode una vittoria costruita soprattutto nella ripresa, con il gol di Kang-In Lee e la splendida punizione di Baena per il 2-0. Per Simeone, però, oltre alle indicazioni positive dal campo resta da gestire anche il caso Alvarez, che rischia di diventare uno dei temi principali dell’inizio della stagione.