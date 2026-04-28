Atletico Madrid, Lookman come Kvaratskhelia: bordata all’Italia. Da Londra pesanti accuse a Simeone

Tensione alle stelle tra Inghilterra e Spagna: polemiche sui metodi dell’Atletico e del Cholo. Le dichiarazioni dell'attaccante ex Atalanta fanno discutere

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Un clima da corrida accompagna la vigilia di Atletico Madrid-Arsenal, andata della semifinale di Champions League in programma mercoledì 29 aprile al Metropolitano. Da Londra piovono accuse nei confronti di Diego Simeone e dei suoi “sporchi trucchetti”. Intanto Ademola Lookman, recuperato in extremis dopo l’infortunio rimediato nella finale di Coppa del Re, riserva una stoccata al calcio italiano, proprio come fatto dall’ex Napoli Khvicha Kvaratskhelia.

Atletico Madrid-Arsenal: le accuse a Simeone

In Inghilterra sono consapevoli dell’atmosfera che i Gunners troveranno al Metropolitano di Madrid: sarà una vera battaglia. Perché contro le squadre del Cholo non si scende in campo, si entra in un’arena. A gettare benzina sul fuoco è il britannico Mirror, che mette in guardia l’Arsenal sui “trucchi scorretti” di Simeone, definiti “una seccatura”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il quotidiano ricorda anche le lamentele del Tottenham in occasione della sfida degli ottavi di Champions disputata a marzo, quando il campo era stato irrigato in modo eccessivo, creando non pochi problemi di equilibrio ai calciatori inglesi. Oppure quelle dell’allenatore del Barcellona, Hansi Flick, per l’erba troppo alta nella partita dei quarti, una strategia pensata per rallentare il gioco dei catalani.

Lookman recuperato per l’Arsenal: frecciata all’Italia

I tifosi rojiblancos e Simeone tirano un sospiro di sollievo: Lookman ha superato il problema all’adduttore che lo aveva costretto ad abbandonare la finale di Coppa del Re poi persa contro la Real Sociedad e contro l’Arsenal ci sarà. Ieri l’ex attaccante dell’Atalanta ha parlato della nuova avventura in Spagna, cominciata con il trasferimento ufficializzato nell’ultimo giorno utile del mercato di gennaio.

Tra i passaggi più interessanti, quello dei miglioramenti registrati in soli tre mesi sotto la guida dell’esigente tecnico argentino. “Sono cresciuto in ogni aspetto, soprattutto in fase difensiva. Sono più intenso, mi impegno di più in fase difensiva. Credo di essere un giocatore più completo ora”. Considerando le tre stagioni con Gian Piero Gasperini, allenatore che pretende sempre il massimo dai suoi uomini e con cui è arrivato anche allo scontro, l’uscita appare ingenerosa rispetto al suo percorso in Serie A, che lo ha consacrato ad alti livelli. Fino alla notte magica di Dublino, con lo storico trionfo della Dea in Europa League. Forse Ademola avrebbe fatto bene a non dimenticare il passato. Ma, si sa, nel calcio si tende ad avere memoria breve.

L’ex Atalanta come Kvaratskhelia: ecco perché

Le dichiarazioni del nigeriano fanno il paio con quelle recenti di Kvaratskhelia, che in più di un’occasione ha sottolineato quanto sia migliorato al PSG nella fase difensiva. “Questa cosa a Napoli non la facevo tanto” aveva raccontato in un’intervista a Le Parisien.

Ed è tornato sull’argomento ieri, alla vigilia della semifinale di Champions contro il Bayern Monaco che si giocherà stasera al Parco dei Principi: “Luis Enrique mi ha spronato parecchio: con lui dobbiamo difendere come dei veri difensori”.