Atletico Madrid, Lookman fa tremare Simeone: l’ex Atalanta ko, i tempi di recupero, Champions a rischio

Dopo la finale di Coppa del Re persa ai rigori, l’attaccante nigeriano si è fermato per un infortunio all'adduttore: problemi anche per Llorente e Sorloth, il Cholo nei guai

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Il danno oltre la beffa. Dopo la sconfitta ai rigori nella finale di Coppa del Re contro la Real Sociedad, l’Atletico Madrid rischia di perdere tre giocatori chiave: Ademola Lookman, Marcos Llorente e Alexander Sorloth. A preoccupare di più è l’ex attaccante dell’Atalanta: tra dieci giorni è in programma l’andata delle semifinali di Champions League contro l’Arsenal e a Diego Simeone non resta che incrociare le dita.

Atletico Madrid, Lookman: cosa è successo e come sta

Come riferisce Marca, Lookman, che al 18’ aveva realizzato il gol del momentaneo 1-1, è uscito acciaccato dalla finale di Coppa del Re. La sua sostituzione con Nico Gonzalez al minuto 62 non è stata una scelta tecnica da parte di Simeone, ma la conseguenza di un problema fisico che fa tremare il Cholo.

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La freccia nigeriana ha riportato un infortunio all’adduttore che rischia di tenerlo fuori nelle prossime partite, proprio nel momento più delicato della stagione.

Infortunio Lookman: i tempi di recupero

C’è preoccupazione in casa Atletico Madrid, ma per avere un quadro preciso bisognerà attendere la giornata di domani (lunedì 20 aprile), quando Lookman si sottoporrà a una risonanza magnetica.

Di sicuro salterà le prossime due gare di campionato contro Elche e Athletic Bilbao. Il timore, però, è che possa alzare bandiera bianca anche in Champions League, nell’andata della semifinale contro l’Arsenal, in programma il 29 aprile al Metropolitano.

Simeone in ansa per il nigeriano

I numeri incoronano il fiore all’occhiello del mercato invernale dei colchoneros. L’ex Pallone d’Oro africano, infatti, ha realizzato sette gol e confezionato quattro assist nelle 18 presenze collezionate con la sua nuova maglia.

I tifosi lo hanno eletto rapidamente a idolo, anche grazie alla rete decisiva che ha permesso all’Atletico di eliminare il Barcellona in Champions. Simeone spera ora che il problema sia meno grave del previsto e che il nigeriano possa recuperare in tempo per la super sfida contro i Gunners.

Come stanno Llorente e Sorloth

L’allarme principale riguarda Lookman, mentre per Llorente e Sorloth i fastidi accusati dopo la finale non sembrano particolarmente gravi. Il primo paga soprattutto la stanchezza: Simeone lo ha utilizzato in ben 27 partite nell’arco di 104 giorni.

Il centravanti norvegese, invece, è uscito malconcio dopo uno scontro di gioco con Marrero, ma dovrebbe trattarsi solo di una contusione. Anche per lui sono previsti esami nella giornata di domani.