Atletico Madrid, Lookman flop: Simeone salvato da Alvarez al 94' contro il Real Oviedo

Un solo tiro in porta e tre punti pesantissimi per i rojiblancos al Tartiere. Lookman delude, mentre Alvarez decide nel recupero.

L’Atletico Madrid evita un altro passo falso in Liga grazie a un lampo nel recupero. Sul campo del Real Oviedo finisce 0-1 per i Colchoneros, con rete decisiva di Julián Alvarez al 94’. Una vittoria pesantissima per la squadra di Diego Pablo Simeone, che aveva faticato per tutta la gara. Lookman, titolare, non incide (sbaglia anche un gol che sembrava fatto) e viene sostituito all’intervallo.

Un Atletico spento e senza idee

Il primo tempo dei rojiblancos è povero di occasioni e di ritmo. Simeone cambia molto rispetto alle ultime uscite, ma la squadra appare scollegata e poco brillante. L’Oviedo, ultimo in classifica, gioca con maggiore intensità e crea le chance più nitide. Oblak è decisivo con più interventi, evitando lo svantaggio. L’Atletico chiude la prima frazione con Lookman protagonista in negativo, impreciso nella migliore opportunità su calcio d’angolo.

Alvarez al 94’ salva Simeone

Nella ripresa Simeone inserisce Alvarez, cercando maggiore peso offensivo. Il gol annullato a Baena aveva già dato un segnale di risveglio. Ma è al 93’ che arriva l’episodio decisivo: Julio Diaz lotta su un pallone destinato a uscire, l’azione prosegue e Alvarez trova il varco per l’1-0. È l’unico tiro in porta dell’Atletico, ma basta per conquistare tre punti fondamentali. Nel post partita Simeone esulta per il gol del suo attaccante, sottolineando quanto possa essere importante per lui e per il gruppo.

Lookman flop: il nigeriano non incide

La gara di Ademola Lookman dura dunque meno del previsto. Simeone capisce che per il nigeriano non è la serata giusta e, dopo averlo punzecchiato pubblicamente nella speranza di una reazione, lo chiama fuori. Il cambio si rivela poi decisivo per il successo dei Colchoneros che, pur non brillando, arrivano comunque alla conquista dei 3 punti. La classifica vede gli Indios al terzo posto, molto distanti dalla coppia di vetta ma con la Champions ancora viva e con un doppio confronto con il Tottenham in arrivo.