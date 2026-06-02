Atletico Madrid, Lookman, in regalo il partner perfetto: Simeone vuole la coppia dei sogni

L'Atletico Madrid pensa a Osimhen al posto di Griezmann e Julian Alvarez che potrebbe andar via, i colchoneros potrebbero riproporre il duo nigeriano

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Grandi manovre in casa Atletico Madrid. Dopo l’addio di Griezmann, volato in Usa negli Mls, anche Julián Álvarez potrebbe partire: se non dovesse essere il Barcellona la meta, nonostante la corte spietata degli azulgrana, alla finestra ci sono le due finaliste di Champions, PSG e Arsenal, che stanno monitorando attentamente la situazione dell’attaccante argentino. Simeone corre ai ripari e sta pensando ad Osimhen.

Simeone sogna la coppia d’attacco nigeriana

As rivela che la dirigenza sportiva dell’Atlético Madrid si è informato sull’ex Napoli, l’attaccante nigeriano di 27 anni sembra in partenza dal Galatasaray. L’ha “spoilerato” proprio il ct della Nigeria, motivando la sua esclusione dai convocati per le amichevoli di giugno. Molti top club europei lo stanno monitorando e fonti della Premier League affermano che sia un obiettivo prioritario del Manchester United ma Simeone vuol giocarsi le sue carte per ricomporre la coppia di attaccanti della Nigeria: Lookman pù Osimhen sarebbe un duo da sogno.

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Osimhen ha un valore di mercato di 75 milioni di euro e il suo contratto con il Galatasaray scade nel 2029. Il giocatore ha disputato un’ottima stagione, segnando 15 gol nel campionato turco e sette in Champions League per un totale di 33 presenze ed ha vinto il titolo di Turchia.

Il contratto di Osimhen

Nel 2025 il Galatasaray ha pagato al Napoli 75 milioni di euro per Osimhen, che aveva già militato in prestito per una stagione. È diventato l’acquisto più costoso nella storia del calcio turco e guadagna circa 15 milioni di euro netti a stagione. Il contratto del giocatore non prevede una clausola rescissoria fissa, ma l’ accordo di trasferimento con il Napoli includeva una penale “anti-italiana”. Se il club turco cederà l’attaccante nigeriano a qualsiasi squadra di Serie A prima dell’estate del 2027 , dovrà pagare al Napoli una penale di 70 milioni di euro .

In questa stagione, ha già affrontato l’Atlético nella fase a gironi di Champions League . La partita si è giocata il 21 gennaio a Istanbul ed è terminata con un pareggio per 1-1 . Osimhen giocò tutta la gara e mostrò grande rispetto per l’Atlético e per il suo allenatore, Simeone: “Mi piacciono. Sono sempre stato un fan del loro allenatore. L’ho incontrato un paio di volte. Giocano in modo aggressivo e hanno una forte identità. L’allenatore è lì da molti anni, quindi i giocatori sono abituati al modo in cui vuole che giochino. Ecco perché sono così impressionato dalla nostra prestazione”. L’amo è stato lanciato, vediamo cosa succederà.

Boom di abbonamenti

Intanto nonostante una stagione deludente la nuova campagna abbonamenti dell’Atlético Madrid sta riscuotendo un successo strepitoso. Con lo slogan “Ogni voce conta”, il club punta a riempire ogni singolo posto dello stadio Metropolitano e la risposta è stata travolgente, praticamente unanime. Il 98% dei 56.000 abbonati ha rinnovato il proprio abbonamento per la stagione 2026-27.