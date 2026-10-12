Atletico Madrid: Lookman ora è un problema, anche Simeone si arrende

Domani i colchoneros affrontano in Champions League il Manchester United ma mancano ancora i gol e le giocate dell'ex attaccante dell'Atalanta

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

C’è un buco nero che accompagna la stagione dell’Atletico Madrid: domani i colchoneros tornano al Metropolitano per sfidare il Manchester United dopo aver perso la partita d’esordio contro il Liverpool ad Anfield (2-1) ma per sperare di far bene anche in Europa avrebbero bisogno del miglior Lookman, quello che non si è praticamente mai visto quest’anno come ammette lo stesso Simeone.

L’ammissione di Simeone

Il Cholo prova ad avere fiducia e dice: “Ogni giocatore ha il suo momento. Non credo che nessun giocatore sia sempre al massimo della forma; ci sono infortuni, Lookman non sta giocando come vorrebbe e noi vorremmo vederlo al meglio, ma lavora ogni giorno per ritrovare la sua forma migliore. È un bravo dribblatore, abbiamo bisogno che lo sia, che perda palla, che continui a provarci”.

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Il caso-Alvarez

Julián Alvarez non ha ancora segnato dalla semifinale di Champions League: “Attaccanti come Julián hanno sempre bisogno di gol, e non solo di lui. Oltre alla sua efficacia sotto porta, è un giocatore di squadra che sa dialogare con i compagni e creare occasioni; ha a disposizione molte più qualità del semplice segnare gol. L’altro giorno ha disputato un ottimo secondo tempo e speriamo che possa continuare a crescere e raggiungere il livello che tutti desideriamo”.

Il sogno della finale in casa

La finale di Champions si gioca al Metropolitano ma Simeone allontana il pensiero: “Torniamo alla realtà, ovvero al presente, partita per partita. Non alimentiamo scenari del tipo: “Se arriviamo in finale, succederà questo…”. No, concentriamoci sul presente, che è il nostro punto di forza. Scegli i giocatori migliori possibili, mantieni la calma per gestire al meglio chi scenderà in campo domani, perché la partita sarà lunga e dura, e dovrai gestire bene le tue energie per competere al meglio”