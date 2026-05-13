Atletico Madrid: Lookman salva la faccia a Simeone, gesto da campione di Griezmann

Il nigeriano sblocca la gara con l'Osasuna con un rigore perfetto, si avvicina l'addio del francese, il Cholo chiede ai tifosi una festa per lui

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

La stagione resta deludente, zero tituli per l’Atletico Madrid che almeno salva la faccia vincendo 2-1 in trasferta contro l’Osasuna che si giocava una fetta di salvezza. Decisivo ancora una volta Lookman: il nigeriano è stato tra i migliori in campo e ha dato il la al successo dei colchoneros sbloccando la partita con un rigore magistrale mentre si avvicina l’addio definitivo a Madrid di Griezmann che dal 1 luglio sarà un giocatore dell’Orlando City in Mls.

Simeone ci teneva a vincerla

Non voleva chiudere la stagione in disarmo e con un ulteriore crollo Simeone, anche se tutti gli obiettivi erano già sfumati. Ecco perchè ha scelto di giocare con tutti i titolari come se ci fosse in palio qualcosa di più del semplice terzo posto a pari merito con il Villarreal. Ad infiammare la gara subito le giocate di Griezmann. Il francese in avvio ha dribblato mezza squadra ed una volta in area ha serivo un cioccolatino a Mendoza che, a tu per tu con il portiere, è stato fermato mentre tentava un pallonetto. Sulla respinta ci ha riprovato Griezmann ma è stato fermato dal man di un difensore. Il VAR ha mandato l’arbitro al monitor e dopo la revisione al monitor è stato assegnato il rigore ai colchoneros.

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Il nobile gesto di Griezmann

Griezmann inizialmente ha preso il pallone dando l’intenzione di voler battere il penalty, ma alla fine lo ha lasciato a Lookman, forse per infondergli fiducia in vista del futuro, quando lui non indosserà più la maglia biancorossa. Rasoterra imparabile dell’ex Atalanta e gol. Reazione furiosa dell’Osasuna, che si è visto anche revocare un rigore dal Var ma nella ripresa arriva il raddoppio di testa da Sorloth che era entrato da poco. Inutile il gol finale dell’Osasuna.

Simeone omaggia Griezmann

Queste le parole di Simeone nel post-partita: “C’è sempre qualcosa in palio, come finire il più in alto possibile in classifica. Lo scorso fine settimana contro il Celta abbiamo giocato bene, ma non siamo stati così cinici come oggi, siamo passati in vantaggio e abbiamo controlla la partita contro un avversario che aveva molto da perdere. Quando veniamo qui, è sempre una partita difficile. Abbiamo ottenuto la vittoria che volevamo e questo ci dà una spinta in vista della partita contro il Girona, che sarà l’ultima partita di Antoine Griezmann nel nostro stadio. Spero che i tifosi saranno lì per lui, lo apprezzeranno e gli daranno tutto ciò che merita per tutto quello che ci ha dato. Abbiamo avuto un genio per tanti anni. Spero che, con una buona preparazione e il supporto dei tifosi, potremo disputare una grande partita per Antoine”.