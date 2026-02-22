Atletico Madrid, Lookman segna ancora ma Simeone vede anche i suoi difetti

L'ex attaccante dell'Atalanta segna la sua quarta rete in sei partite nel successo in Liga contro l'Espanyol ma il Cholo gli tira le orecchie

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Al 61′ di Atletico Madrid-Espanyol lo stadio Metropolitano gli ha riservato una standing ovation esplodendo in un applauso infinito. Ademola Lookman è stato appena sostituito pochi istanti dopo aver segnato il gol del 3-1 che ha portato l’Atlético saldamente in controllo di una partita iniziata con un gol di Jofre, ma che l’Atlético ha ribaltato dopo una pressione incessante.

La quarta prodezza di Lookman

Da qui l’importanza del gol di Lookman, il suo quarto in sole sei partite. Il nigeriano con il gol di ieri ha segnato in tutte e tre le competizioni . Lo aveva già fatto in Copa del Rey (all’esordio contro il Betis e anche contro il Barcellona), in Champions League (all’esordio a Bruges con un gol), e gli bastava segnare in Liga. Non ci è riuscito nelle prime due partite (contro Betis e Rayo Vallecano), ma ora ha fatto centro.

Ancora una volta, come nella partita di Champions in Belgio, la rete è arrivata sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Sfruttando un assist Ruggeri il nigeriano è stato il più lesto ad approfittare della situazione spedendo la palla in rete e consentendo all’Atlético di porre fine a una striscia-no di un pareggio e due sconfitte (con zero gol segnati) in vista della cruciale partita di martedì contro il Club Brugge.

Lo sfogo di Simeone

Ha ritrovato il sorriso anche Simeone che però ha avuto parole ambigue per il nigeriano: “Soprattutto, segna gol. In linea di principio, più gol che gioco. Può migliorare sia il suo gioco generale che quello difensivo; abbiamo bisogno che si adatti allo stile di gioco della squadra, e lo vedo desideroso di migliorare. Da quando è arrivato, ha detto di voler migliorare come calciatore. Il suo istinto per il gol non è una coincidenza, e abbiamo bisogno di più di lui in termini di gioco generale.”

Poi ha aggiunto: “È stata una vittoria importante e necessaria, soprattutto in campionato, e un grande sforzo collettivo. Stiamo giocando bene in Champions League e Coppa. In Liga siamo lontani dalle prime posizioni, ma puntiamo a mantenere lo slancio e a piazzarci il più in alto possibile in classifica. Sono molto contento di quello che sta facendo la squadra in questo momento”.