Atletico Madrid, Lookman timido e involuto: la bocciatura di Simeone. I tifosi: “Peggiore in campo"

Altra prestazione da dimenticare per l'ex attaccante dell'Atalanta. La magia sembra finita, tifosi perplessi: "Perché non punta mai l'uomo?". I sospetti sul Cholo

Che cosa succede ad Ademola Lookman? Quella contro la Real Sociedad è stata la quarta partita di fila senza gol con l’Atletico Madrid, ma soprattutto l’ex attaccante dell’Atalanta ha ricevuto una doppia bocciatura: da parte di Simeone e pure dei tifosi, che l’hanno duramente contestato sul web.

Atletico Madrid-Real Sociedad: la partita(ccia) di Lookman

Come contro il Barcellona nella semifinale di ritorno di Coppa del Re, anche in Liga la partita di Lookman è durata poco meno di un’ora. Simeone l’ha schierato titolare al fianco del gigante Sorloth, che ha sbloccato la partita del Metropolitano dopo soli 5’ prima del pareggio immediato della Real Sociedad con una perla di Soler.

Male, il nigeriano. Che non solo non è mai riuscito a rendersi pericoloso, ma ha anche giocato con il freno a mano tirato. Timido, involuto, mai capace di sprintare come aveva abituato i tifosi dell’Atalanta o di saltare l’uomo.

La bocciatura di Simeone

Arrivato in chiusura di mercato, Lookman ha avuto un impatto straordinario con la nuova realtà del calcio spagnolo. Lo raccontano i numeri: quattro gol e tre assist nelle prime sette uscite con i colchoneros. Numeri, però, che non hanno mai soddisfatto pienamente Simeone, che all’ex Pallone d’Oro africano ha più volte chiesto un maggior contributo in fase difensiva.

Perché va bene attaccare, ma il cholismo impone sacrificio totale. Non contento della prova odierna di Ademola, a inizio ripresa il tecnico argentino lo ha sostituito con Griezmann. Ma non è stata l’unica bocciatura: a essere sostituiti sono stati anche il figlio dell’allenatore, Giuliano Simeone, e Almada, rimpiazzati da Julian Alvarez e Nico Gonzalez. Proprio l’ex Juventus è risultato l’mvp del match con la doppietta che ha consentito all’Atletico Madrid di superare 3-2 la Real Sociedad.

La sentenza dei tifosi e i sospetti sul Cholo

I tifosi del club madrileno hanno contestato l’ex Atalanta sui social. Non è piaciuto il suo atteggiamento, specie dopo le ottime impressioni che aveva destato nelle prime uscite in biancorosso. “Perché Lookman non li affronta? Non capisco niente di quello che sta facendo” ha scritto Kuni su X.

“Lookman pessimo, direi il peggiore” sentenzia Nacho. “Un vero disastro” per Alejandro. “È durato un mese” rincara Trista. “Dove sono finiti il ​​dribbling e la velocità di Lookman? Perché non ci prova nemmeno?” si chiede un altro sostenitore dell’Atletico. Ma c’è anche chi, come Alberto, punta il dito contro Simeone: “Lo ha distrutto”. Per alcuni tifosi il tecnico esige troppo dal calciatore, chiedendogli di fare ciò che non è nelle sue corde. E se non avessero tutti i torti?