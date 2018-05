Atletico Madrid, l'ultima di Torres

Dopo aver vinto l'Europa League e salutato i suoi tifosi nell'ultimo turno della Liga, Torres non ha ancora terminato la sua avventura con la casacca dell'Atletico Madrid. Come riporta il Mundodeportivo, il bomber giocherà ancora una gara con i colchoneros.

E' stato, infatti, convocato per una gara amichevole che l'Atletico Madrid disputerà, martedì prossimo, in Nigeria, contro una selezione nigeriana. Sarà l'ultima volta che il 34enne attaccante difenderà i colori biancorossi. Poi spazio alle scelte per il futuro (MLS o Cina).

SPORTAL.IT | 22-05-2018 05:30