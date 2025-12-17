Atletico Madrid, Raspadori e Ruggeri scaricati da Simeone: la richiesta del Cholo, dove possono finire a gennaio

L'avventura spagnola dei due italiani è già ai titoli di coda: Jack è ormai l'ultima scelta del Cholo, che cerca anche un nuovo terzino sinistro. Gattuso preoccupato

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Scorrono già i titoli di coda sull’avventura di Raspadori e Ruggeri all’Atletico Madrid. Sono bastati pochi mesi a Simeone per scaricare i due italiani, costati in totale 40 milioni di euro ai colchoneros. La precisa richiesta del tecnico alla società lascia intendere che la cessione dei due è imminente: ecco dove possono finire a gennaio.

Atletico Madrid, la richiesta di Simeone al club

Come riferito da ‘El Nacional’, il Cholo ha fatto il punto con la proprietà in vista dell’imminente mercato di gennaio. A quanto pare, Simeone è insoddisfatto di diversi calciatori presenti in rosa: da qui, la richiesta di provare a piazzarli per alleggerire l’organico e puntellarlo durante la finestra invernale della campagna di riparazione.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Sono tre in particolare i nomi messi in lista di sbarco dall’allenatore argentino: l’ex Chelsea Conor Gallagher, costato 42 milioni di euro nell’estate del 2024, Javi Galan, che non s’è mai visto in campo, e Giacomo Raspadori, ormai ultima scelta in attacco. In bilico anche Matteo Ruggeri, che, però, è stato impiegato di più rispetto all’ex Sassuolo e Napoli.

Raspadori e Ruggeri, investimento flop

Simeone ha più volte pubblicamente bacchettato i due italiani nel tentativo di spronarli a fare meglio, a dare di più. Ma a entrambi non è mai stato concesso quella continuità necessaria ad alimentare fiducia e prestazioni. I numeri di Raspadori, pagato 22 milioni di euro più 4 di bonus, dicono tutto: 201′ accumulati in dieci presenze in campionato, di cui solo una da titolare. Zero gol e sette panchine: un disastro.

L’unico acuto in Champions, con la rete realizzata nel 5-1 all’Eintracht Francoforte. Più spazio per Ruggeri: 639′ i minuti collezionati in Liga, sette volte titolare e sei in panchina senza neppure essere chiamato in causa. L’ex Atalanta, che pure poteva essere un nome spendibile per la Nazionale in vista dei Mondiali, è costato 18 milioni di euro più 2 di bonus.

Dove possono finire i due italiani

Nell’anno che porta alla rassegna iridata – da conquistare via playoff – soprattutto per Raspadori diventa necessario cambiare aria. Il rischio, infatti, è che possa perdere il posto, nonostante sia un jolly prezioso lì davanti per Gattuso. Roma e Lazio sono pronte a darsi battaglia: si profila un derby sul mercato tutto da seguire.

Per Ruggeri dipende dai movimenti in entrata dei colchoneros. L’Atletico Madrid proverà a ingaggiare un nuovo terzino sinistro: solo in tal caso, potrebbe arrivare il via libera al ritorno in Italia del 23enne di San Giovanni Bianco.