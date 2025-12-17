Atletico Madrid, Raspadori e Ruggeri scaricati da Simeone: la richiesta del Cholo, dove possono finire a gennaio

Scorrono già i titoli di coda sull’avventura di Raspadori e Ruggeri all’Atletico Madrid. Sono bastati pochi mesi a Simeone per scaricare i due italiani, costati in totale 40 milioni di euro ai colchoneros. La precisa richiesta del tecnico alla società lascia intendere che la cessione dei due è imminente: ecco dove possono finire a gennaio.
Atletico Madrid, la richiesta di Simeone al club
Come riferito da ‘El Nacional’, il Cholo ha fatto il punto con la proprietà in vista dell’imminente mercato di gennaio. A quanto pare, Simeone è insoddisfatto di diversi calciatori presenti in rosa: da qui, la richiesta di provare a piazzarli per alleggerire l’organico e puntellarlo durante la finestra invernale della campagna di riparazione.
Sono tre in particolare i nomi messi in lista di sbarco dall’allenatore argentino: l’ex Chelsea Conor Gallagher, costato 42 milioni di euro nell’estate del 2024, Javi Galan, che non s’è mai visto in campo, e Giacomo Raspadori, ormai ultima scelta in attacco. In bilico anche Matteo Ruggeri, che, però, è stato impiegato di più rispetto all’ex Sassuolo e Napoli.
Raspadori e Ruggeri, investimento flop
Simeone ha più volte pubblicamente bacchettato i due italiani nel tentativo di spronarli a fare meglio, a dare di più. Ma a entrambi non è mai stato concesso quella continuità necessaria ad alimentare fiducia e prestazioni. I numeri di Raspadori, pagato 22 milioni di euro più 4 di bonus, dicono tutto: 201′ accumulati in dieci presenze in campionato, di cui solo una da titolare. Zero gol e sette panchine: un disastro.
L’unico acuto in Champions, con la rete realizzata nel 5-1 all’Eintracht Francoforte. Più spazio per Ruggeri: 639′ i minuti collezionati in Liga, sette volte titolare e sei in panchina senza neppure essere chiamato in causa. L’ex Atalanta, che pure poteva essere un nome spendibile per la Nazionale in vista dei Mondiali, è costato 18 milioni di euro più 2 di bonus.
Dove possono finire i due italiani
Nell’anno che porta alla rassegna iridata – da conquistare via playoff – soprattutto per Raspadori diventa necessario cambiare aria. Il rischio, infatti, è che possa perdere il posto, nonostante sia un jolly prezioso lì davanti per Gattuso. Roma e Lazio sono pronte a darsi battaglia: si profila un derby sul mercato tutto da seguire.
Per Ruggeri dipende dai movimenti in entrata dei colchoneros. L’Atletico Madrid proverà a ingaggiare un nuovo terzino sinistro: solo in tal caso, potrebbe arrivare il via libera al ritorno in Italia del 23enne di San Giovanni Bianco.