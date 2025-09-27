Atletico Madrid, Raspadori e Ruggeri flop: la bordata di Simeone agli italiani che preoccupa Gattuso

L'occasione della vita si sta trasformando in un incubo per i due italiani approdati ai colchoneros. La strigliata del Cholo in vista del super derby di Madrid col Real

Sono tempi duri per gli italiani dell’Atletico Madrid. E Simeone lo ha sottolineato alla vigilia del derby col Real, bacchettandoli. Ruggeri e Raspadori sono costati 45 milioni ai colchoneros, ma finora il loro contributo alla causa è stato minimo. Nella capitale spagnolo già si parla di flop: non certo una buona notizia per Gattuso, che punta tanto sulle qualità dell’ex Napoli per centrare l’obiettivo Mondiale.

Atletico Madrid, la bordata di Simeone agli italiani

Nove punti in sei partite e già nove lunghezze di ritardo dai cugini-rivali del Real Madrid. Oggi, sabato 27 settembre alle 16:15, il derby al Metropolitano che per i padroni di casa deve valere la svolta. Nella conferenza della vigilia Simeone ha strigliato l’ambiente, ma soprattutto i due italiani su cui hanno scommesso forte i rojiblancos: Raspadori e Ruggeri.

Lo ha detto senza troppi giri di parole, dritto al punto: “Da loro mi aspetto di più”. Il riferimento è soprattutto a Jack, tra i protagonisti dello scudetto del Napoli targato Conte nella seconda parte della scorsa stagione. “Ha qualità, capacità di segnare. A entrambi chiederemo di darci ciò che devono”.

Ruggeri e Raspadori, i numeri del flop

Il terzino sinistro acquistato dall’Atalanta per 20 milioni era partito titolare a inizio stagione, salvo poi perdere il posto nelle ultime uscite. Nelle prime quattro gare della Liga Simeone lo ha schierato tre volte dall’inizio, mentre nelle ultime due Ruggeri ha totalizzato la miseria di 24′ sul rettangolo verde ed è rimasto in panchina in occasione dell’esordio in Champions contro il Liverpool.

Finora zero gol e un assist per Raspadori, che solo due volte è stato schierato titolare e per non più di un’ora in campo: prima contro i Reds, poi col Mallorca. Per il resto, non è cambiato molto rispetto alla sua precedente avventura alle falde del Vesuvio: l’ex Sassuolo fatica a emergere e finisce per essere ancora una risorsa da gettare nella mischia negli ultimi minuti.

È già allarme: Gattuso preoccupato

Se Ruggeri è un elemento che in futuro potrà dare una mano alla Nazionale, Raspadori è già una certezza per Gattuso. Lo ha dimostrato nel doppio impegno degli Azzurri contro Estonia e Israele: pur essendo stato impiegato solo nei finali, il 25enne di Bentivoglio ha realizzato due gol e altrettanti assist.

Il suo contributo è dunque prezioso per raggiungere l’obiettivo Mondiale, ma in Spagna non sta certo andando come il calciatore sperava. Già, Jack aveva lasciato Napoli per giocare con continuità, ma rischia di trovare ancora meno spazio nel calcio tutta garra del Cholo Simeone.