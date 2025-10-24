Atletico Madrid, Raspadori e Ruggeri flop da 40 milioni: Simeone li ha già scaricati, scoppia la polemica

I due italiani acquistati in estate da Atalanta e Napoli sono sempre più indietro nelle gerarchie del Cholo: i numeri li inchiodano, mentre Conte rimpiange Jack

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

In Spagna non hanno dubbi: Raspadori e Ruggeri sono dei flop costati 40 milioni all’Atletico Madrid. I numeri parlano chiaro: i due italiani sono già stati scaricati da Simeone e stentano sempre più a trovare spazio. Chissà Jack, considerando l’emergenza che ha decimato il Napoli, quanto avrebbe fatto comodo a Conte.

Atletico Madrid, Raspadori e Ruggeri flop da 40 milioni

Proprio quando il ds italiano Andrea Berta ha salutato la capitale spagnola per iniziare una nuova avventura all’Arsenal, ecco che l’Atletico Madrid è venuto a pescare nel Belpaese con un doppio colpo a sorpresa: Ruggeri, terzino dell’Atalanta, e Raspadori, che a Napoli ha vinto due scudetto senza mai riuscire – però – a conquistare una maglia da titolare.

Finora non è andata affatto bene: i due sono ormai impiegati col contagocce da Simeone, scivolando sempre più indietro nelle gerarchie. Il quotidiano spagnolo As evidenzia una statistica sul loro impiego che fotografa a perfezione l’impatto con la nuova squadra: per minutaggio Ruggeri occupa il 15esimo posto nella rosa, mentre Raspadori, per cui i colchoneros hanno staccato un assegno da 22 milioni, addirittura il diciannovesimo.

I numeri inchiodano i due italiani

Partiamo da Jack, che ha segnato un solo gol nel 5-1 all’Eintracht Francoforte in Champions League, totalizzando la miseria di 241′ nelle otto gare in cui è stato chiamato in causa. Schierato tre volte titolare da quando è approdato in Spagna, nelle ultime è uscite è praticamente sparito dai radar. Già, per Raspadori solamente 9′ nei 270 minuti contro Celta Vigo, Osasuna e Arsenal.

Una bocciatura dettata anche dal ritorno di giocatori come Baena e Thiago Almada, che hanno aumentato la concorrenza lì davanti, finendo per penalizzare un giocatore chiave per la Nazionale di Gattuso, a buon diritto preoccupato. Stesso discorso vale anche per Ruggeri, cui addirittura Simeone preferisce Hancko, che è un centrale. L’ex Atalanta scalzato dallo slovacco a lungo corteggiato dalla Juventus: per Matteo 28′ minuti contro i Gunners nelle ultime tre partite e un totale di 400′ in campo sempre distribuiti in otto apparizioni.

Simeone li ha scaricati: scoppia la polemica

L’Atletico Madrid non ha iniziato l’annata nel migliore dei modi. Pur avendo perso una sola vola in Liga, il ritardo da Real Madrid e Barcellona è già considerevole. E in Champions sono arrivate due sconfitte in tre uscite. Intanto in Spagna ci si domanda perché siano stati acquistati i due italiani.

As lo fa con un titolo che è tutto un programma: “Tanta pasta, poco sugo”. Per quanto sono stati pagati, la resa è stata – purtroppo – quasi pari a zero. Mentre a Madrid monta la polemica, a Napoli rimpiangono Raspa, il jolly del quarto scudetto. Con mezza squadra fuori, tra cui Lukaku e Hojlund, l’ex Sassuolo si sarebbe rivelata una risorsa per Conte.