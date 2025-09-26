Come cambiano diritti tv e palinsesti con l'accordo Mediaset-DAZN, dove vedere in chiaro Atletico Madrid-Real Madrid

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Quello che si annuncia, con un avvio trionfante come la diretta in chiaro di Atletico Madrid-Real Madrid su Mediaset costituisce il nucleo di una rivoluzione piccola ma determinante nell’ambito del tema dei diritti televisivi. Con un comunicato, Cologno Monzese ha ufficializzato l’accordo raggiunto con la piattaforma streaming DAZN che consente di portare le migliori sei partite de La Liga EA Sports, a partire dal derby di Madrid tra Atletico e Real che andrà in onda nel pomeriggio di sabato 27 settembre alle ore 16:15.

Accordo Mediaset-DAZN per la Liga

Dopo la partnership tra DAZN e Mediaset, che ha portato le migliori partite del Mondiale per Club in diretta live sui canali del Biscione, le due parti hanno siglato un nuovo accordo di sublicenza per la trasmissione in co-esclusiva di sei delle migliori partite del La Liga che verranno trasmesso a partire dalla prossima giornata, con uno dei match in calendario più appassionanti ed avvincenti del campionato spagnolo.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Telecronaca e nuovo talent

A inaugurare il nuovo corso, che vede dunque nel palinsesto Mediaset una programmazione ancora più ricca di offerte legate allo sport e agli eventi in particolare, sarà dunque il derby di Madrid la cui telecronaca sarà affidata a Riccardo Trevisani con il commento tecnico, all’esordio su Mediaset, di un volto noto per gli appassionati di calcio e talent DAZN, Borja Valero.

L’impatto su palinsesto e programmazione

Rivoluzione piccola, ma rilevante nel quadro della frammentazione dei diritti televisivi e streaming che riguardano i diversi eventi, campionati, manifestazioni, tornei e ciò di quanto si compone il calcio e il mondo dello sport in generale che sta crescendo. Non solo dunque la spinta Fifa e di Gianni Infantino, che ha voluto e fortemente creduto nel Mondiale per club, ma anche una distribuzione sempre più variegata e articolata che promette di aprire a nuovi scenari e possibilità, sia per i contenuti sia per i possibili pacchetti.

Dove vedere Atletico-Real Madrid in chiaro e gratis

Atletico-Real Madrid, secondo quanto convenuto, sarà trasmesso sabato 27 settembre a partire dalle ore 16:15 sulla rete giovane, Italia 1, scelta anche per alcune partite di Coppa Italia lasciando a Canale 5 il match clou. Stavolta si parte con questa collocazione e un canale dal target decisamente meno adulto.

Riassumendo, per quanto volessero seguire in chiaro il derby, possiamo fornire queste indicazioni:

Partita: Atletico-Real Madrid

Data: 27 settembre 2025

Orario: 16:15

Diretta tv in chiaro: Italia 1

Le partite in chiaro

Tornando nel merito di quel che viene ceduto in co esclusiva a Mediaset da DAZN, le partite in calendario sono sei nel totale, così spalmate nell’arco dell’intera stagione: