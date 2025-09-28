Atletico Madrid, la rivincita di Nico Gonzalez dopo il 5-2 al Real: "Alla Juventus non ero più io"

I Colchoneros vincono il derby e ritrovano un giocatore che a Torino sembrava ormai perduto. La nuova vita di Nico che vuole dimenticare il bianconero

A volte basta semplicemente cambiare ambiente per ritrovarsi. Nico Gonzalez all’Atletico Madrid è un altro giocatore rispetto alla sua versione juventina. Tra Thiago Motta e Igor Tudor, l’esterno argentino ci ha capito poco finendo per spegnersi progressivamente fino a diventare una copia sbiadita del giocatore ammirato a Firenze. Ora, tra le fila dei Colchoneros gioca bene e spera di poter essere riscattato così da chiudere col passato.

L’impatto di Nico sul mondo colchonero

Nico Gonzalez ci ha messo poco per diventare un fedele soldato del Cholo. Anche ieri nella roboante vittoria dell’Atletico Madrid per 5-2 nel derby col Real, il giocatore argentino ha sfornato una prestazione convincente. E non è la prima di questa esperienza spagnola del sudamericano. Il suo bottino fin qui recita: 5 presenze, 4 in campionato e una in Champions, condite anche da un gol segnato con il Villarreal. Ma soprattutto titolarità indiscussa immediata, fin dal suo arrivo senza la necessità di un periodo di ambientamento.

Il fallimento bianconero in un’esperienza da dimenticare

Insomma, è tutta un’altra vita rispetto alla Juventus. A proposito del club bianconero, Nico Gonzalez preferisce evitare di parlare di quella esperienza ma qualche indizio lo dà comunque. “Non voglio parlare di cosa non ha funzionato alla Juve. Non mi sentivo io, però è il calcio e sappiamo che le cose cambiano tanto. Ora sono felice qui“. La verità è che tra infortuni, il crollo del progetto Motta e l’arrivo di Tudor che non contempla giocatori dalle sue caratteristiche, è stata una discesa continua. Finché risalire non è diventato impossibile.

All’Atletico per tornare quello di Firenze

Oggi anche la Juve tifa per Nico Gonzalez. Se l’esterno argentino fa bene con l’Atletico Madrid, il riscatto diventa infatti una formalità. E al club bianconero quei soldi servono, anche perché il giocatore a Torino difficilmente potrà mai fare ritorno. Lo stesso sudamericano, poi, è convinto di trovarsi nell’ambiente giusto per esprimersi ai massimi livelli: “Sto cercando di tornare al livello che ho mostrato alla Fiorentina. Simeone mi dà fiducia, si fida di me ed io sto dimostrando in campo di cosa sono capace“.

Scorpacciata Atletico nel derby

Esaurito l’argomento Nico, facciamo anche un riassunto di ciò che è avvenuto ieri in campo. L’Atletico Madrid ha provato ad imporre fin da subito la legge di casa propria trovando con Le Normand il modo per sbloccare la gara. Il Real ha poi rimontato con i sigilli di Mbappé e Arda Guler. Poi i Colchoneros si sono letteralmente scatenati trovando con Sorloth, Julian Alvarez (doppietta) e Griezmann la via del definitivo 5-2. Neanche un minuto in campo per i due italiani Ruggeri e Raspadori.