Atletico Madrid, Ruggeri affonda il Barcellona e riapre il processo a Gattuso e Dimarco: sarebbe servito all’Italia

L’esterno ex Atalanta tra i protagonisti del successo dei Colchoneros al Camp Nou: per i tifosi avrebbe meritato la convocazione dell’ormai ex c.t. per i playoff mondiali

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Ma un Ruggeri così non sarebbe servito all’Italia? La domanda rimbalza sul web tra i tifosi azzurri dopo la prestazione offerta dall’esterno dell’Atletico Madrid contro il Barcellona in Champions League e finisce col riaprire il processo all’ormai ex c.t. Rino Gattuso e alla sua scelta di insistere su un Federico Dimarco fuori forma.

Atletico Madrid, Ruggeri brilla a Barcellona

C’era anche un italiano nell’Atletico Madrid che ha surclassato il Barcellona nell’andata dei quarti di finale di Champions League, tornando a vincere al Camp Nou dopo 21 anni: scelto come titolare da Diego Simeone, Matteo Ruggeri ha consumato la fascia sinistra, assicurando una spinta costante alle folate dei Colchoneros e riuscendo tutto sommato anche a cavarsela nella marcatura di Lamine Yamal, ovviamente col contributo dei compagni. Ma, soprattutto, Ruggeri ha firmato l’assist per il 2-0 di Alexander Sørloth, una giocata dal valore fondamentale in vista della gara di ritorno a Madrid.

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Ruggeri riapre il processo a Gattuso

La prestazione di Ruggeri non è ovviamente sfuggita agli occhi dei tifosi dell’Italia, molti dei quali hanno riversato sui social i propri dubbi riguardo alla scelta dell’ormai ex c.t. Rino Gattuso di non convocare l’esterno ex Atalanta per gli scorsi playoff mondiali. Ruggeri è infatti apparso in ottima forma, soprattutto sul piano atletico, proprio l’aspetto che ha più penalizzato le prestazioni in azzurro di Federico Dimarco, titolare della fascia sinistra nell’Italia arrivato piuttosto scarico alle partite contro Irlanda del Nord e Bosnia Erzegovina, la seconda delle quali è costata alla Nazionale la partecipazione al Mondiale 2026.

L’importanza di Ruggeri per Simeone

Ruggeri non è un esterno che eccelle per qualità tecnica o abilità nell’uno contro uno – la più grande mancanza nell’organico di Gattuso – ma sarebbe di sicuro tornato utile all’Italia sia per l’attuale stato di forma, sia per la capacità di gestire la pressione, allenata da quando è arrivato all’Atletico: l’ex atalantino è stato infatti un titolare praticamente fisso per Simeone in Champions League, partendo dal 1’ in 10 partite su 13.

I tifosi dell’Italia contro Gattuso

“Gattuso non poteva chiamare Ruggeri perché altrimenti toglieva il posto all’intoccabile Dimarco… Così funziona in Italia”, attacca Cristian su X. “In quel ruolo Gattuso aveva il ‘fuoriclasse’ Dimarco, che come gli altri del gruppo Inter ha pensato bene di risparmiarsi a Zenica e concentrarsi sul campionato”, gli fa eco Savio. “Grande idea non averlo convocato per farci trascinare ai Mondiali da Dimarco e dal blocco Inter…”, scrive Oscar. “La verità è che da sempre se giochi fuori dalla Serie A vieni ignorato dal c.t. di turno. Invece chi gioca all’estero dovrebbe essere sempre convocato, considerando il livello della serie A”, commenta Nova_Prime. “Eh ma ma bisognava tutelare il gruppo che tanti grandi risultati aveva portato…”, aggiunge sarcastico Joel. “In campo Gattuso aveva coraggio da vendere, l’ha perso tutto diventando allenatore”, la frecciata di Frank.