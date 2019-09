Atletico Madrid: Simeone non vuole parlare di Icardi

Diego Simeone non vuole sentir parlare dell'eventuale arrivo di Mauro Icardi al suo Atletico Madrid.

"Non parlo di giocatori che non ci sono, ma solo di quelli che sono con noi", ha tuonato il tecnico dei Colchoneros nella conferenza stampa di preparazione alla sfida con l'Eibar. E l'allenatore argentino si è unito al gruppo di coloro che sostengono che il mercato debba chiudersi prima rispetto alle attuali regole: "Lo abbiamo già detto, tutti noi allenatori ci troviamo nella stessa situazione. Aspettiamo che il mercato chiuda per definire con chiarezza quali siano i ragazzi che staranno con noi fino a dicembre. L'ho già detto e lo ribadisco, vorrei che facessimo come in Inghilterra. Il campionato dovrebbe iniziare con la stessa squadra che giocherà la prima parte della stagione".

SPORTAL.IT | 31-08-2019 22:12