Atletico Madrid sulle tracce di Gabigol

Gabigol è pronto a tornare a Milano.

Il Santos ha deciso di non rinnovare il prestito con l’Inter e, dunque, l’attaccante brasiliano farà rientro in Italia a dicembre, dove verrà poi messo sul mercato. Le offerte non mancano: in Turchia c’è il Besiktas che ha già sondato il terreno, mentre in Spagna vi è da registrare l’interesse dell’Atletico Madrid.

Secondo quanto riportato da alcuni quotidiani in Brasile, i colchoneros avrebbero contattato l’Inter per avere informazioni su Gabigol. I nerazzurri sono disposti a trattare il cartellino del centravanti sia in prestito che in un eventuale scambio con un altro giocatore.

Piero Ausilio è alla ricerca di un difensore che possa sostituire Miranda, finito nel mirino di Siviglia e Porto. Ecco perchè il direttore sportivo dell’Inter potrebbe chiedere Stefan Savic, centrale ex Fiorentina che ha disputato solamente quattro gare in questo inizio di stagione.

SPORTAL.IT | 26-10-2018 16:25