Atletico Madrid, super offerta per Joao Felix

Come riportato da As, l'Atletico Madrid (pronto a salutare Griezmann) avrebbe deciso di puntare tutto su Joao Felix. Per convincere la giovane stella del Benfica a diventare un colchoneros, pronta una proposta faraonica, pari a sei milioni di euro, netti, a stagione.

Il club spagnolo avrebbe messo sul piatto un'offerta pari a circa 60 milioni di euro (più vari bonus) per il cartellino del 19enne portoghese che, bene ricordarlo, interessa anche ad altri top club (in particolare al Manchester City).

SPORTAL.IT | 12-06-2019 07:33