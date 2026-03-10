Atletico Madrid-Tottenham, il disastro totale di Kinsky: due papere clamorose. Tudor manda in campo Vicario

15 minuti da incubo totale per il portiere del Tottenham che commette due errori assurdi e regala due reti agli spagnoli. Tudor che lo aveva scelto al posto dell’italiano è costretto a una sostituzione frettolosa

Un disastro totale prima di Tudor poi di Kinsky. Il tecnico, ex Juventus, decide di tirare fuori Vicario e di schierare al suo posto il ceco Kinsky, al suo esordio in Champions League. Scelta che non poteva essere peggiore visto che il ceco commette due errori clamorosi nei primi 16 minuti e il tecnico croato è costretto a sostituirlo. Il Tottenham si ritrova sotto di 3 reti (che diventano 3 dopo un po’) e a vivere una serata da incubo sul campo di un Atletico Madrid che non sembra intenzionato a fare sconti.

Il disastro di Kinsky

Passano solo 5 minuti e l’Atletico Madrid è già in vantaggio. A finalizzare ci pensa Marcos Llorente ma il grande protagonista (in negativo) è il portiere del Tottenham, Kinsky. Il classe 2003 prende il posto di Vicario tra i pali della porta della formazione inglese ma il suo debutto in Champions League si trasforma in un incubo. L’estremo difensore sbaglia completamente il rinvio, scivolando al momento dell’impatto con il pallone e regalando il pallone a Lookman. L’azione degli spagnoli si sviluppa con la palla che arriva a Llorente che dal limite dell’area di rigore trova l’angolo e anche qui l’intervento dell’estremo difensore non è perfetto.

Il disastro del portiere ceco però continua in maniera quasi “fantozziano”, al 16’ con l’Atletico avanti già di due gol il portiere cicca completamente l’intervento di piede consegnando il pallone a Julian Alvarez che a pochi metri dalla porta non può far altro che mandare la palla in porta. E in quel momento arriva anche la sostituzione con Vicario che prende il suo posto.

La rete del raddoppio di Griezmann

La notte da incubo del Tottenham però continua qualche minuto più tardi, al 14’ la difesa della formazione inglese sembra riuscire a fermare un’azione da parte dei padroni di casa. Ma sul retropassaggio di Spence, Van de Ven cade in maniera goffa con Griezmann che ne approfitta e va a segnare la rete del 2-0.

Tudor in confusione, rischia l’esonero?

La stagione del Tottenham è stata un vero e proprio disastro fino a questo momento. Tanti risultati negativi che hanno portato all’arrivo in panchina di Igor Tudor. Ma l’ex tecnico di Lazio e Juventus non ha fatto certo di meglio nelle sue prime uscite con gli Spurs. Nelle ultime settimana a fare da “capro espiatorio” è stato anche Guglielmo Vicario. Il portiere italiano entrato anche nelle mire di Inter e Juventus è stato anche pesantemente criticato dai suoi tifosi. Ma la scelta di non mandarlo in campo in una sfida così delicata e di scegliere un esordiente, ora rischia di diventare una macchia terribile per Tudor e che potrebbe portare anche all’esonero. Eloquente il gesto del pubblico inglese che quando arriva il quarto gol dell’Atletico (dopo circa 20 minuti) decide di lasciare lo stadio.