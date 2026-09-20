Le reti di Grimaldo e dell'ex bianconero decidono un derby tesissimo, inutile il gol di Rudiger nel finale. Polemiche di marca Blancos per l'espulsione di Huijsen.

“È lui o non è lui? Cerrrto che è lui”, direbbe – con una delle sue battute cult – un grande tifoso della Juventus, il comico Ezio Greggio. E in effetti si fa quasi fatica a credere che il centravanti cinico, letale e spietato che sta facendo volare l’Atletico Madrid sia proprio Jonathan David, reduce da un’annata in bianconero tutt’altro che esaltante, giusto per usare un eufemismo. Nelle ultime settimane il canadese si è preso i Colchoneros sulle spalle, al punto da decidere con una sua zampata il derbyssimo contro gli acerrimi rivali cittadini del Real, valevole per la settima giornata della Liga. Un derby, manco a dirlo, segnato da polemiche e veleni.

Atletico-Real, rigore per i Colchoneros ed espulsione di Huijsen

Due a uno il finale in favore dei biancorossi di casa, bravi a piazzare il sorpasso in classifica ai danni dei Blancos: dopo sette giornate il Barcellona è primo a quota 21 punti, a -5 c’è ora l’Atletico mentre il Real è a -6 dalla vetta, con 15 punti. Partita poco spettacolare nel primo tempo ma che si è fatta incandescente nella ripresa, dove sono arrivati tre gol e un cartellino rosso. Episodio spartiacque del match il calcio di rigore concesso in favore dell’Atletico dal discusso arbitro Ortiz per atterramento di Giuliano Simeone a opera di Hujisen. Dopo consulto VAR, per giunta, il direttore di gara ha estratto pure il rosso nei confronti del difensore.

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David ancora protagonista: suo il raddoppio, battuto Courtois

Dal dischetto Grimaldo ha battuto Courtois, poi dopo qualche minuto – col Real ancora in bambola – è andato a segno David: traversone basso di Giuliano Simeone, ben servito da Lee, per l’accorrente attaccante, bravo a farsi trovare pronto all’appuntamento e a siglare la seconda rete. Tardiva la reazione dei Blancos, inferociti con l’arbitro Ortiz, originario proprio di Madrid e la cui designazione era stata pesantemente contestata alla vigilia: pare avesse simpatie per l’Atletico, ma forse sono solo pettegolezzi diffusi dai canali vicini al Real. Fatto sta che, sotto di un uomo e di due gol, Mbappe e compagni hanno trovato la forza di riaprire il match nel finale.

Rudiger non salva Mourinho, pochi minuti in campo per Lookman

Un colpo di testa di Rudiger su punizione calciata da Bernardo Silva, infatti, ha riaperto i giochi poco prima del 90′, regalando un finale thrilling ai 70mila del Metropolitano. Poi l’urlo di gioia finale. Simeone portato in trionfo e Mourinho invece in grande difficoltà, col suo Real costretto a rincorrere. L’unico scontento tra le fila dell’Atletico rimane Julian Alvarez, in campo nella ripresa e accolto dai fischi dei tifosi di casa, che si sono legati al dito il suo atteggiamento in occasione delle voci sul possibile trasferimento al Barcellona. Una manciata di minuti in campo anche per Lookman, entrato a metà ripresa al posto di Baena e poco incisivo.