Mourinho accende la vigilia di Atletico-Real: dalla frecciata sull’arbitro madrileno al confronto con il derby Inter-Milan, fino al rapporto con Simeone

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La 7ª giornata della Liga regala il derby di Madrid tra Atletico e Real, in programma domenica 20 settembre alle 16:15 e trasmesso in chiaro su Canale 20. José Mourinho accende la vigilia della stracittadina con una conferenza stampa in cui non sono mancati passaggi in pieno stile Special One: dalla frecciata sull’arbitro alla differenza tra il derby della capitale spagnola e quello tra Inter e Milan. Poi manda un messaggio a Simeone.

Mourinho, la differenza tra il derby di Madrid e quello di Milano

Mourinho conosce bene la tensione dei derby. Nella sua carriera ne ha vissuti a Lisbona, Porto, Londra, Milano, Madrid, Roma, Istanbul e Manchester, entrando ogni volta nella dimensione emotiva della rivalità. “Quando vesti la maglia di un club, inizi immediatamente a sentirti un tifoso. Capisci subito il significato di tutto questo”, ha raccontato. Tra tutti, però, il derby che più lo ha sorpreso è stato quello di Milano.

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L’ex allenatore dell’Inter si aspettava una rivalità molto più aspra, ma rimase colpito dal rapporto tra le due tifoserie: “Quando sono arrivato e ho vissuto il mio primo Inter-Milan, vedevo la gente per strada: marito e moglie, mano nella mano, uno con la maglia di una squadra e l’altro con quella dell’altra. Come un papà con due figli: uno del Milan e uno dell’Inter”. Da qui la battuta: “L’odio è un po’ più a nord”, ha detto ridendo. Lo Special One ha poi ricordato quanto sia diverso vivere un derby in altri Paesi, citando anche il Portogallo e soprattutto la Turchia. Il derby di Madrid, invece, ha una storia e una cultura calcistica differenti.

La frecciata di Mourinho sull’arbitro madrileno

“Non mi piace parlare degli arbitri prima delle partite”, ha premesso Mou. Ma subito dopo è arrivata la frecciata: “È un po’ strano che sapessimo già da una settimana chi sarebbe stato l’arbitro di domani”. Il riferimento è a Miguel Angel Ortiz Arias, designato ufficialmente per il derby dopo che il suo nome era già circolato nei giorni precedenti.

Una scelta storica, visto che sarà il primo arbitro madrileno a dirigere Atletico-Real dopo la fine del criterio di territorialità. Il portoghese ha quindi aggiunto: “Se lo hanno nominato è perché ha qualità ed esperienza sufficienti per una partita di questa dimensione emotiva. Ha tutta la mia fiducia prima della partita, dopo vedremo”.

Mourinho-Simeone, la sfida nella sfida: “Compagno di guerra”

Alla vigilia del derby, Mourinho ha parlato anche del rapporto con Simeone, definendolo un “compagno di guerra” e spiegando che, nonostante le vecchie rivalità, oggi tra i due c’è grande rispetto. “Lui sa cosa penso di lui”, ha spiegato il portoghese, che ha ricordato anche la disponibilità ad apparire nel documentario dedicato all’allenatore dell’Atletico. Il lusitano ha poi chiarito anche la curiosa scelta di tenere la conferenza alle 15:30, dopo quella del Cholo.

Alla domanda se avesse voluto ascoltare prima le dichiarazioni dell’argentino, ha risposto: “Non sapevo nemmeno a che ora fosse la sua conferenza stampa. Non ne avevo idea”. Il tecnico del Real ha spiegato che al mattino aveva impegni con la squadra e alcuni incontri con i giocatori, aggiungendo: “Perché avrei dovuto trarre qualche vantaggio dal parlare prima o dopo Diego? No”.