Kinsky come Karius, l'incubo del portiere del Tottenham a Madrid: De Gea lo rincuora, Schmeichel attacca Tudor

Tudor è finito nel mirino di diversi ex portieri inglesi dopo la figuraccia fatta fare a Kinsky contro l'Atletico: tutti contro il tecnico del Tottenham e a favore del portiere.

A Madrid, in casa dell’Atletico, il Tottenham ha vissuto una delle pagine più nere della sua storia. Demolito dai Colchoneros, in una partita indirizzata sui binari sbagliati dagli errori del portiere Kinsky, schierato titolare a sorpresa da Igor Tudor, per poi essere sostituito in fretta e furia da Vicario. Il giorno dopo la debacle degli Spurs, arrivano il messaggio solidale di De Gea al giovane portiere e le critiche di Schmeichel all’ex allenatore della Juventus.

Kinsky come Karius, Tudor nel mirino

La partita di Kinsky, titolare a sorpresa a Madrid contro l’Atletico, è durata soltanto 17 minuti, ma gli strascichi legati alla scelta di puntare su un portiere inesperto in campo internazionale e di sostituirlo dopo due errori grossolani e tre gol subiti, da parte di Igor Tudor, sono destinati a durare ancora a lungo.

Sul banco degli imputati l’ex allenatore della Juventus, la cui gestione della squadra non è affatto piaciuta ai tifosi e alla stampa britannica. The Standard parla di “peggiore gestione degli uomini” possibile e immaginabile da parte del tecnico del Tottenham, sotto di tre gol dopo poco più di un quarto d’ora di gioco all’Estadio Metropolitano di Madrid, a causa delle topiche commesse dall’esordiente Kinsky, che a tanti ha ricordato la disavventura di Loris Karius, nella finale di Champions League del 2018, quando con i suoi errori regalò la Coppa al Real Madrid, a scapito del “suo” Liverpool.

Hart e McManaman contro Tudor

Nella partita, probabilmente, più importante della stagione degli Spurs, Tudor ha lanciato nella mischia il ceco Kinsky al posto di Guglielmo Vicario, apportando altre quattro novità rispetto alla sconfitta in Premier League contro il Crystal Palace. Una rivoluzione tecnica che si è ritorta contro: il Tottenham ha subito la quarta sconfitta della gestione Tudor, la più umiliante in termini di gioco e risultato.

Già nell’imminente post-gara, Tudor è stato criticato dagli ex calciatori Joe Hart (un passato nel Torino) e Steve McManaman, ora opinionisti di TNT Sports. Nel mirino soprattutto il trattamento riservato a Kinsky, tirato via dopo 17’ di gioco sul risultato di 3-0 (poi l’Atletico ha vinto 5-1), senza neppure un gesto di affetto, un incoraggiamento necessario alla luce degli errori commessi dall’estremo difensore ceco.

“Persino lo stadio prova compassione per lui, Tudor non riconosce neppure il suo portiere. Se questa è gestione del personale, sono sbalordito”, ha commentato Joe Hart, ex portiere della Nazionale inglese ed ex del Tottenham. Per Hart sarebbe stato meglio tenere in campo Kinsky: “Manda un messaggio a tutti, lui resta lì, va avanti e fa finta di niente”.

“Questa è la peggiore forma di gestione del personale”, rincara la dose McManaman. “Quel povero portiere ha passato una serata terribile dopo essere stato scelto dal suo allenatore, che non gli è andato neppure incontro a dirgli, mi dispiace”, ha proseguito l’ex centrocampista.

Schmeichel critica Tudor, De Gea rincuora Kinsky

Tudor è stato “massacrato” anche da Peter Schmeichel, ex portiere del Manchester United, campione d’Europa con la Danimarca nel 1992. Sulla CBS ha affermato che il tecnico croato ha “ucciso” la carriera di Kinsky: “Questo sarà un momento che tutti ricorderemo quando vedremo o sentiremo il suo nome. Bisogna stargli accanto, si è completamente rovinato la carriera”.

Un altro portiere che ha fatto la storia recente del calcio mondiale ha voluto dire la sua mostrando affetto e vicinanza al giovane portiere ceco. David De Gea, nazionale spagnolo, ex Barcellona e ora titolare alla Fiorentina ha postato un messaggio sui social: “Chi non ha mai fatto il portiere non può capire quanto sia difficile giocare in questo ruolo”. E poi un invito a non mollare riservato a Kinsky, che sicuramente apprezzerà l’ondata di affetto: “Testa alta e ripartirai”, gli ha scritto De Gea. Un buon motivo per non mollare e dimenticare la triste serata di ieri.