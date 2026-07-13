Sonego debutta a Gstaad con una vittoria contro Schwarzler. Domani tocca a Cinà contro Halys

Si apre con una vittoria in due set contro l'austriaco Schwarzler l'avventura di Lorenzo Sonego sulla terra svizzera di Gstaad. Domani debutto per Cinà, proveniente dalle qualificazioni

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Wimbledon è già volato via, l’odore dell’erba calpestata lascia spazio alla fugace stagione estiva sulla terra. Quella che Lorenzo Sonego ha inaugurato nel modo migliore possibile: a Gstaad, opposto all’austriaco Joel Josef Schwarzler, il torinese debutta con una convincente vittoria per 6-4 7-6 e avanza agli ottavi, di fatto dimostrando di essere ancora bello caldo dopo il percorso comunque soddisfacente mandato a referto sull’erba londinese. In realtà Sonego è stato bravo ad addomesticare condizioni atmosferiche non semplici, col vento che ha condizionato la contesa e un campo che ha risposto in mondo assai ondivago.

Vittoria di solidità: Sonny non tradisce al servizio

Insomma, se c’era bisogno di una conferma dopo i tre turni disputati a Wimbledon, costretto alla resa soltanto davanti a un redivivo Fritz, per Sonny alla prima partita disputata sulla breve stagione sulla terra europea la conferma è arrivata forte e chiara. Anche se Schwarzler s’è rivelato essere un ostacolo bello tosto, non il classico carneade messo lì a fare da soprammobile: il numero 171 del mondo ha provato a giocarsela col coltello fra i denti, cedendo dopo oltre 100’ di partita e dando la sensazione di volersi spendere anima e corpo per cercare di portar via la posta.

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Sonny però è stato bravo nella gestione dei punti più importanti, disputando una partita diligente e ordinata. Ha servito bene soprattutto con la seconda, con la quale ha ottenuto oltre l’85% dei punti (contro il 60% dell’austriaco), ma è stato performante in generale al servizio, riuscendo a concedere appena due palle break, entrambe sventate. Le condizioni del campo un po’ al limite, con rimbalzi molto alti e una terra tutt’altro che lenta, hanno finito per dar vita a una partita assai elettrica, con scambi non troppo prolungati e con vincenti a iosa da un parte e dall’altra.

Il torinese domina gli scambi decisivi. Domani c’è Cinà

Sonego ha avuto la bravura di sfruttare le poche possibilità concesse dal rivale. Dopo aver sciupato due palle break nel gioco d’apertura, nel quinto game del primo parziale s’è fatto bastare una sola opportunità per andare avanti nel punteggio sul 3-2, confermando il break nel game successivo e andando poi a chiudere d’autorità sul 6-4 (appena 6 punti concessi nei suoi turni di servizio all’austriaco).

Nel secondo set Schwarzler ha provato ad alzare il livello e la soglia dell’aggressività: nel sesto gioco s’è procurato due palle break, ma Sonego le ha disinnescate entrambe. Poi al tiebreak, epilogo inevitabile di un set equilibrato come pochi, Sonny ha preso un minibreak sul 4-4 e non ha più tremato, chiudendo con due punti consecutivi sul proprio servizio.

Agli ottavi lo sfidante del torinese uscirà dalla sfida tra Raphael Collignon (settima testa di serie) e Timotey Skatov, in programma nel pomeriggio. Bublik, Ruud e Vacherot le prime teste di serie sulla terra svizzera, dove è impegnato anche Federico Cinà (proveniente dalle qualificazioni, dove ha battuto Zaharj ed Hemery) che debutterà domani contro Quentin Halys.