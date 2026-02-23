Virgilio Sport
TENNIS

ATP Acapulco a rischio dopo l'uccisione di El Mencho: la decisione che riguarda Zverev, De Minaur e Cobolli

La voce sull'annullamento dell'Open del Messico per i disordini legati all'uccisione del boss del narcotraffico impazza sui social: smentita ufficiale degli organizzatori.

Pubblicato:

Rino Dazzo

Rino Dazzo

Giornalista

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Tensione alle stelle in Messico dopo l’uccisione di “El Mencho”, Nemesio Oseguera Cervantes, famigerato narcotrafficante a capo del cartello Jalisco Nueva Generacion, ricercato da anni dalle autorità. Un’operazione militare scattata nella giornata di domenica e portata avanti dalle forze speciali ha portato alla morte del boss e ha scatenato reazioni violentissime concentrate nello stato di Jalisco e in particolare nella città di Tapalpa, ma non solo. Blocchi stradali, danneggiamenti, proteste e devastazioni si stanno registrando un po’ in tutto al paese, con frequenti scontri a fuoco tra membri del cartello e forze dell’ordine.

Messico, tensioni e scontri dopo l’uccisione del boss

Il bilancio, purtroppo solo provvisorio, parla di decine e decine di morti, con una situazione che fatica a rientrare alla normalità. Un caos che rischia di paralizzare anche lo sport nel paese che tra pochi mesi, insieme a Stati Uniti e Canada, ospiterà i Mondiali di calcio. Ma tra le conseguenze dello stato d’agitazione che sta paralizzando il Messico c’è anche il possibile stop al Mexico Open, il principale torneo tennistico del paese: l’ATP 500 di Acapulco, al via lunedì 23 e in programma fino a domenica 28 febbraio. Un torneo che di fatto già è iniziato con le qualificazioni e il cui main draw presenta diversi big.

ATP Acapulco, a rischio il torneo con Flavio Cobolli

Tra i principali campioni ai nastri di partenza figurano infatti diversi top ten come Sascha Zverev o Alex de Minaur, ma anche tennisti in ascesa come l’azzurro Flavio Cobolli, il cui debutto è previsto nella notte tra martedì e mercoledì contro un enfant du pays, il messicano Rodrigo Pacheco Mendez, numero 218 della classifica ATP. Un debutto che, al pari dell’intero torneo, potrebbe essere a rischio. Sul web, in coincidenza con l’allargamento di scontri e proteste, si sono infatti diffuse news incontrollate relative all’annullamento del torneo. In effetti, il complesso che ospita l’Arena GNP Seguros, sede degli incontri, è stato blindato con imponenti misure di sicurezza.

La nota degli organizzatori: “Mexico Open, nessuno stop”

Nessun rischio stop, comunque. Lo ha ribadito l’organizzazione, che ha diffuso un comunicato ufficiale sul regolare svolgimento delle partite e del tabellone. “È falsa la nota che circola su alcuni media e testate sulla presunta cancellazione dell’evento per questioni di sicurezza nello stato di Jalisco. Il torneo non ha emesso nessun comunicato di cancellazione. L’evento continua secondo il programma e le operazioni del torneo si svilupperanno normalmente. Ci teniamo in coordinazione e comunicazione continua con le Autorità Federali, Statali e Municipali, sotto i protocolli di sicurezza stabiliti“, la nota degli organizzatori. Ci sono oltre mille chilometri tra Tapalpa e Acapulco. Basteranno a tenere Cobolli e gli altri lontano dai guai?

ATP Acapulco a rischio dopo l'uccisione di El Mencho: la decisione che riguarda Zverev, De Minaur e Cobolli Tennis, il calendario 2026: tutti i tornei del programma ATP che attendono Sinner, Alcaraz e i loro fratelli Getty

Leggi anche:

HeyLight

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORTS IN TV
E IN STREAMING

GUIDA TV:
Eventi sportivi in diretta tv oggi
SERIE A:
Bologna - Udinese

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio