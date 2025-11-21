ATP Award, Sinner snobbato per il caso clostebol? Alcaraz presente, Vagnozzi e Cahill “sfidano” Ferrero

L'ATP ha comunicato i candidati per alcuni dei premi di fine anno: tra questi ancora una volta non figura Sinner, che sembra pagare il caso clostebol. Presente invece Alcaraz

Come di consuetudine, con la fine della stagione del circuito maggiore l’ATP ha annunciato i candidati ad alcuni dei premi più importanti di fine anno. Tra questi non figura Jannik Sinner, che dall’esplosione del caso doping non è più stato preso in considerazione, mentre sono presenti Simone Vagnozzi e Darren Cahill nella categoria allenatore dell’anno. Non poteva mancare nemmeno Carlos Alcaraz, che dopo essersi aggiudicato il premio di numero 1 di fine punterà a conquistare per la seconda volta in carriera il premio per la sportività Stefan Edberg Sportsmanship Award.

Alcaraz candidato allo Stefan Edberg Sportsmanship Award

Dopo il premio di numero 1 di fine anno, Alcaraz potrebbe aggiudicarsi un altro prestigio riconoscimento. L’ATP ha infatti diramato la lista dei candidati per alcuni dei premi più importanti di fine stagione dove figura anche Carlos tra coloro che potrebbero aggiudicarsi Stefan Edberg Sportsmanship Award, un premio per la sportività che lo spagnolo aveva conquistato già nel 2023, che viene “assegnato al giocatore che, durante tutto l’anno, si è comportato con il massimo livello di professionalità e integrità, che ha gareggiato con i suoi colleghi con il massimo spirito di correttezza e che ha promosso il gioco attraverso le sue attività fuori dal campo”.

Sinner snobbato per il secondo anno di fila

A contendere il riconoscimento ad Alcaraz saranno altri due ex vincitori come Casper Ruud e Grigor Dimitrov, oltre a Felix Auger-Aliassime. Tra i candidati manca invece il nome di Sinner, che dopo essere stato nominato nel 2023 è stato escluso per il secondo anno consecutivo. Una scelta che è difficile non vedere correlata al caso doping esploso la scorsa stagione e che ha fatto storcere il naso a tanti suoi colleghi che potrebbero dunque aver deciso di non votare per l’azzurro. Jannik potrà puntare però a conquistare ancora una volta il premio di giocatore preferito dai tifosi.

Candidati anche Vagnozzi e Cahill

Sinner si può comunque consolare con le candidature di alcuni elementi del proprio team, ovvero i suoi coach Vagnozzi e Cahill, candidati per il premio di miglior allenatore dell’anno, riconoscimento che si erano già aggiudicati nel 2023. Gli altri nominati in questa categoria sono gli allenatori di Alcaraz, Juan Carlos Ferrero e Samuel Lopez, quello di Valentin Vacherot, Benjamin Balleret, di Auger-Aliassime, Frederic Fontang, e Bryan Shelton, padre allenatore di Ben.

Gli altri candidati

Oltre a quelli per lo Stefan Edberg Sportsmanship Award e per il premio di miglior allenatore dell’anno, sono stati comunicati anche i candidati al premio “rivelazione dell’anno”, dove troviamo Vacherot, vincitore del Masters 1000 di Shanghai, Jack Draper, Jakub Mensik e Joao Fonseca.