ATP Barcellona, Gaio al secondo turno: ora sfida a Rublev

Federico Gaio accede al secondo turno dell’Atp 500 di Barcellona.

Il tennista faentino ha sconfitto Benoit Paire in due set (7-5, 6-3) mostrando una buona condizione al cospetto di un avversario che ha invece collezionato la sconfitta numero 13 negli ultimi 14 incontri ufficiali.

Ora Gaio, ammesso al tabellone principale come lucky loser dopo l’eliminazione per mano di Ilya Ivashka durante le qualificazioni, è atteso ai sedicesimi da un avversario particolarmente impegnativo, quell’Andrej Rublev testa di serie numero 3 in Catalogna e finalista al Masters 1000 di Montecarlo 2021 dove è stato sconfitto in due set da Stefanos Tsitsipas.



OMNISPORT | 19-04-2021 18:04