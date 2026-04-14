Barcellona, Musetti torna al successo e fa piangere la Spagna: travolto Landaluce. Rientro vincente di Sonego

Finalmente Musetti. L'azzurro si mette alle spalle i problemi fisici e ritrova la vittoria nel circuito battendo Landaluce all'esordio all'ATP 500 di Barcellona, dove c'è stato il ritorno vincente anche di Sonego

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pagna-Italia 0-2 all’ATP 500 di Barcellona. Anzi, sarebbe più corretto ancora dire Spagna-Lorenzo’s 0-2. Giornata da incorniciare infatti per gli azzurri impegnati nella città catalana, con Musetti che ha ritrovato la vittoria battendo l’ostico Martin Landaluce e Sonego che al rientro dall’infortunio rimediato a febbraio è subito tornato a vincere battendo Pedro Martinez.

Rientro vincente di Sonego, Martinez battuto al terzo

Giornata ricca di soddisfazioni per il tennis azzurro in quel di Barcellona, dove a distanza di quasi tre mesi dall’ultima partita disputata all’Australian Open prima dell’infortunio si è rivisto in campo Sonego, subito vincente contro il giocatore di casa Martinez. Un match ben condotto dall’italiano, che ha subito qualche inevitabile passaggio a vuoto vista la lunga assenza dai campi ma è riuscito comunque a superare lo spagnolo con il risultato finale di 6-2 2-6 6-4, approdando così agli ottavi di finale dove affronterà il vincente della sfida tra Mariano Navone e Andrey Rublev.

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Finalmente Musetti: Lorenzo si sblocca contro Landaluce

La notizia più bella di giornata per il tennis italiano arriva però dall’altro Lorenzo, ovvero Musetti, che dopo le difficoltà affrontate al rientro dall’infortunio patito all’Australian Open ha superato in maniera convincente l’ostico primo turno battendo Landaluce, enfant prodige in rampa di lancio del tennis spagnolo. Una vittoria arrivata al termine di un match in cui, dopo un inizio un po’ in difficoltà che lo ha visto finire sotto 4-1 nel punteggio nel primo set, l’azzurro è tornato a giocare in maniera brillante, sia dal punto di vista difensivo – mostrando un’ottima condizione – che offensivo, con il carrarino che ha cercato di stare più vicino alla linea di fondo e di rimanere in controllo dello scambio, trionfando per 7-5 6-2. Musetti ritrova dunque la vittoria che gli mancava dall’Australian Open e approda al secondo turno dell’ATP 500 di Barcellona, dove affronterà Corentin Moutet.

Le parole di Musetti al Corsport

Prima dell’esordio a Barcellona Musetti aveva rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport rassicurando sulle sue condizioni e rivelando di puntare alla finale contro Carlos Alcaraz: “Fisicamente sto bene: abbiamo lavorato molto per trovare la condizione giusta e arrivare pronti qui a Barcellona. La finale con Alcaraz? Me lo auguro, ma ci sono tanti giocatori forti che possono arrivare in fondo“.

Musetti ha anche parlato del suo rapporto con i successi di Jannik Sinner, che un po’ hanno finito per banalizzare i traguardi da lui raggiunti: “Gli ottimi risultati che ho avuto nelle ultime stagioni sono stati quasi necessari per confermare il mio nome, la classifica ed essere accreditato di certi meriti. Fortunatamente Jannik porta a casa sempre qualcosa e la gente si abitua a vincere, ed essere il secondo non è sempre facile. O meglio, diciamo per esempio che sento tanto che la medaglia di bronzo di Parigi, uno dei miei migliori risultati, viene vissuta come fosse una cosa normale nonostante fosse qualcosa che mancava al tennis italiano da 100 anni“.