ATP Bastad, Darderi finale, lacrime e top 50: battuto Cerundolo in tre set, ora c’è De Jong. Esulta anche Cobolli

L’italo-argentino si prende l’ultimo atto dell’Atp 250 svedese, col punteggio di 6-2, 3-6, 7-6 e da lunedì sarà almeno numero 49 al mondo

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

Dopo aver eliminato in due set (6-0, 6-2) Sebastián Báez ai quarti, un Luciano Darderi in formato super batte il più quotato Francisco Cerundolo al tie-break (6-2, 3-6, 7-6) in poco più di due ore e mezza e si qualifica per l’ultimo atto dell’ATP di Bastad, che lo metterà di fronte all’olandese Jesper de Jong, vittorioso 6-3, 7-6 sull’argentino Camilo Ugo Carabelli nell’altra semifinale.

Darderi cerca il bis stagionale

In Svezia, Darderi supera Cerundolo e conquista la sua seconda finale del 2025 dopo quella vinta a inizio aprile in quel di Marrakech contro Tallon Griekspoor e centra un successo importante, che gli permette di riprendersi la top 50 nel ranking (da lunedì sarà almeno 49°). Salgono inoltre, così, a sette gli italiani attualmente nei primi cinquanta della graduatoria ATP. Spettatore interessato anche Lorenzo Musetti, che grazie alla vittoria di Luciano su Cerundolo sale al 18° posto in classifica facendo segnare il best ranking personale.

Luciano in lacrime e Musetti può esultare

Per Darderi, un successo bagnato dalle lacrime di gioia finali, che conferma l’ottimo momento di forma e che gli permette di pareggiare il conto contro l’argentino, oltre che centrare il primo prestigioso successo in carriera contro un Top 20. Lo score complessivo tra i due è ora sul due a due. L’azzurro con passaporto argentino aveva, infatti, vinto a Houston un anno fa, prima di soccombere a Buenos Aires e a Rio de Janeiro e, dunque, rimettere tutto in equilibrio in Svezia.

Una maratona per cuori forti

L’avvio di match ha visto Darderi partire forte e concedere solo due game al rivale. Nel secondo set, Cerundolo ha sensibilmente aumentato i giri del motore imponendosi con autorità e tre game di distacco, per il secondo set concesso dall’azzurro nell’intero torneo, dopo quello contro il belga Raphaël Collignon a sedicesimi.

Riorganizzate le idee, Luciano ha risposto punto su punto all’argentino nel terzo set risalendo la china nei momenti complicati e recuperando dal 2-4 per portarsi avanti 5-4 e poi, dopo il sei pari, non lasciare scampo a Cerundolo al tie-break, vinto al primo dei tre match point a disposizione. A fare la differenza è stata senza dubbio l’efficacia al servizio dell’azzurro, che ha chiuso con un 73% di punti vinti e 5 ace, contro il solo 59% e un ace del rivale.

Finale e subito Umago per Darderi

La finale, che sarà una prima assoluta e vedrà Darderi sfidare il numero 106 al mondo, Jesper de Jong, è in programma domani, domenica 20 luglio, alle 14. Poi, Luciano volerà subito in Croazia per l’Open 250 di Umago che lo vedrà entrare nel tabellone da seconda testa di serie (dietro proprio a Cerundulo, detentore in carica del titolo) direttamente agli ottavi, in calendario il prossimo martedì, 22 luglio. Prima, però, c’è una finale da vincere. Anzi, per il tennis azzurro, sono due, contando quella storica di Cobolli e Bronzetti a Bari in Hopman Cup, sempre domenica.