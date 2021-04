Nell’ATP 250 sulla terra rossa di Belgrado Matteo Berrettini approda in semifinale battendo nel primo quarto di finale di giornata con un doppio 6-4 uno dei beniamini di casa, Filip Krajinovic, in poco meno di un’ora e mezza di gioco. Due break, nel primo gioco del primo set e nel settimo del secondo, hanno deciso il match in favore del 25enne romano che ora affronterà il vincente tra il giapponese Taro Daniel e l’argentino Federico Delbonis.

OMNISPORT | 23-04-2021 14:59