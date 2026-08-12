ATP Cincinnati, sorteggio da incubo per Cobolli: ad Arnaldi va anche peggio. Musetti ci prova, le prospettive Italia senza Sinner

Senza Sinner e Alcaraz, il Masters 1000 che si gioca sul cemento americano rappresenta un’occasione per tutti: Arnaldi trova il percorso più difficile, Cobolli incrocerebbe Zverev ai quarti

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Il Masters 1000 di Cincinnati è ufficialmente cominciato con la pubblicazione del tabellone dell’evento. L’Italia si presenta ai nastri di partenza con tanti atleti, sette per la precisione, ma senza il numero 1 Jannik Sinner che qualche giorno prima dell’appuntamento ha deciso di dare forfait per un problema al ginocchio e per non mettere a rischio la partecipazione agli Us Open. Sarà Flavio Cobolli il primo portacolori azzurro, insieme a Lorenzo Musetti, Arnaldi, Darderi, Bellucci, Berrettini e Sonego.

Cobolli: ai quarti la sfida con Zverev

Non è un tabellone semplice quello che si trova di fronte Flavio Cobolli. L’azzurro, numero 7 del main draw, avrà il bye al primo turno e poi subito la sfida contro uno tra l’argentino Carabelli e il serbo Kecmanovic. Già dal terzo turno cominciano i problemi visto che sulla sua strada potrebbe incrociare il belga Alexander Blockx, uno dei tennisti in maggiore ascesa. Negli ottavi di finale ci potrebbe essere la difficilissima sfida con il gioiello spagnolo Rafa Jodar mentre nei quarti il romano potrebbe trovare sulla sua strada Sascha Zverev.

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Arnaldi e Darderi sulla strada di Djokovic

Sorteggio molto complicato quello che è toccato in dote a Matteo Arnaldi che entra come testa di serie numero 31. Il ligure gioca per la terza volta il torneo di Cincinnati e dopo il bye al primo turno sfida uno tra lo spagnolo Martin Landaluce e il britannico Jack Draper, che dopo i problemi fisici vuole provare a tornare a farsi strada. Al terzo turno ci sarebbe poi subito il confronto con Novak Djokovic. Nella stessa porzione di tabellone c’è anche Luciano Darderi che in Ohio non ha ricordi molto positivi, in questo torneo sfiderà uno tra l’australiano Hijikata o il francese Gael Monfils. Stesso lato anche Mattia Bellucci che trova il padrone di casa Svajda e per Matteo Berrettini che invece esordirà contro un qualificato.

Musetti a caccia di riscatto, Sonego sfida Shang

Quinto anno di fila a Cincinnati per Lorenzo Musetti che però non ha mai avuto un grande feeling con il torneo americano e anche in questa occasione dovrà trovare il suo miglior gioco per avanzare. Dopo il bye al primo turno, il tennista toscano trova sulla sua strada uno tra il tedesco Altmaier o un qualificato, al terzo turno il francese Ugo Humbert. Nella sua parte di tabellone c’è anche Lorenzo Sonego che invece con Cincy ha sempre dimostrato di aver un ottimo rapporto e nel 2021 ha raggiunto anche gli ottavi di finale. Il primo match sarà contro il cinese Juncheng Shang e in caso di vittoria ad aspettarlo ci sarà lo statunitense Frances Tiafoe.