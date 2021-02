Atp Cup, Fognini e Berrettini portano l'Italia in finale

L’Italia conquista per la prima volta la finale di Atp Cup, confermando i progressi degli ultimi anni in campo maschile. A Melbourne gli Azzurri eliminano la Spagna (priva di Nadal, fermo per problemi alla schiena) battendola in due match di singolo grazie a Fabio Fognini e Matteo Berrettini.

Il ligure piega Pablo Carreno Busta, numero 16 del mondo e mai sconfitto in carriera dall’azzurro, per 6-2, 1-6, 6-4 al termine di una gara interrotta per mezz’ora circa causa pioggia, e conclusa indoor. Berrettini invece si impone per 6-3, 7-5 su Roberto Bautista Agut, numero 13 del mondo, al termine di una splendida prova, condita da 13 ace.

L’Italia affronterà in finale la Russia del duo Rublev-Medvedev, che in semifinale ha steso la Germania e resta la favorita per la vittoria finale.

OMNISPORT | 06-02-2021 08:44