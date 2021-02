ATP Cup, niente Italia - Spagna per Nadal

Alle 7.30 di domani, 6 febbraio, partono le semifinali dell’ATP CUP. A Melbourne andrà in scena un’emozionante sfida tra Italia e Spagna.

Tra le fila iberiche mancherà, come successo nelle altre fasi della competizione, il giocatore di punta, ovvero Rafael Nadal che non è ancora al maglio per un problema alla schiena e che non vuole rischiare in vista degli Australian Open.

A scendere per primi in campo saranno Pablo Carreno Busta che affronterà Fabio Fognini.

OMNISPORT | 05-02-2021 10:58