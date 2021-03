ATP Doha, Rublev ai quarti senza aver ancora giocato

Andrey Rublev è ai quarti del torneo ATP 250 di Doha che si sta svolgendo in questi giorni. La cosa curiosa è che però il russo non ha ancora mai giocato in Qatar. Al primo turno ha beneficiato di un bye mentre oggi che avrebbe dovuto sfidare Gasquet non è nemmeno sceso in campo.

Il francese è stato infatti costretto al ritiro a causa di un problema al piede destro che lo aveva messo k.o anche agli Australian Open. Il russo, reduce dalla vittoria all’ATP di Rotterdam attende uno tra Marco Fucsovics e Lloyd Harris.

OMNISPORT | 10-03-2021 12:57