Doha: senza Sinner Alcaraz ritrova il sorriso, batte Rublev e inizia l’allungo. L’ammissione e l’obiettivo di Jannik

Alcaraz mette da parte la frustrazione per la litigata di giovedì con l'arbitro e ritrova il sorriso battendo un ottimo Rublev, volando in finale all'ATP 500 di Doha e allungando in classifica su Sinner

Diventano undici le vittorie consecutive in questo inizio di 2026 per Carlos Alcaraz, che si è lasciato alle spalle la frustrazione per quanto accaduto durante la sfida contro Karen Khachanov e ha battuto Andrey Rublev in due set (7-6 6-4 il risultato) al termine di una partita combattuta, accedendo così alla finale dell’ATP 500 di Doha e iniziando l’allungo in classifica sul rivale Jannik Sinner, chiamato a reagire nei prossimi tornei per arrivare carico al Roland Garros, suo obiettivo dichiarato.

Alcaraz batte Rublev e vola in finale

Continua l’imbattibilità di Alcaraz in questo 2026. Contro un Rublev brillante come non lo si vedeva da tempo e che lo ha messo in più occasioni in grande difficoltà, come dimostrano le ben 13 palle break conquistate (di cui 4 concretizzate), Carlos ha dovuto tirare fuori una delle proprie miglior versioni per avere la meglio sul russo, dimostrando soprattutto una grande solidità mentale dopo che Andrey in entrambi i set lo aveva raggiunto quando stava andando a servire per il parziale, trionfando dopo due ore di battaglia con il risultato di 7-6 6-4. Lo spagnolo conquista così la finale all’ATP 500 di Doha, dove affronterà il vincente della sfida tra Arthur Fils e Jakub Mensik.

Carlos ritrova il sorriso dopo ieri e allunga su Sinner in classifica

In confronto al match di giovedì contro Khachanov Alcaraz è apparso anche molto più rilassato e sorridente, dimostrando di aver smaltito la frustrazione per il litigio avuto contro la giudice di sedia. Contro Rublev infatti Carlos è tornato a divertirsi e a divertire il pubblico e a mostrare un sorriso a trentadue denti dopo la vittoria, che ha permesso inoltre allo spagnolo allungare ulteriormente di 130 punti in classifica su Sinner, ora lontano ben 2980 punti, che potrebbero diventare 3150 in caso di trionfo in finale.

Sinner ammette le difficoltà e rilancia la sfida ad Alcaraz: “L’obiettivo è il Roland Garros”

La sconfitta rimediata giovedì contro Mensik ha fatto scattare un piccolo campanello d’allarme su Sinner, che però in conferenza stampa non ha fatto drammi, ammettendo si di aver attraversato un momento di difficoltà, ma di sapere come rialzarsi: “Ho avuto due anni incredibili. Un piccolo calo non mi preoccupa. So che posso giocare un tennis migliore, ma allo stesso tempo Jakub oggi ha giocato benissimo, servendo davvero bene. Tutti abbiamo alti e bassi nel nostro lavoro, mettiamola così. Ovviamente in ogni torneo a cui partecipo vorrei arrivare il più lontano possibile, ma è normale attraversare momenti difficili. Ne ho avuti di peggiori in passato, quindi so come riprendermi”.

Ora per Sinner sarà importante ripartire al più presto per provare a sfruttare i tornei in cui non dovrà difendere punti per non far scappare Alcaraz in classifica e arrivare pronto al prossimo torneo dello slam, suo obiettivo dichiarato: “Ovviamente uno dei miei obiettivi più grandi è il Roland Garros. Ma la strada è ancora lunga. Ora giocherò Indian Wells, dove sono abituato a faticare un po’, vediamo cosa succederà. A Miami ho sempre giocato bene, poi, naturalmente, inizia la stagione sulla terra battuta. Ma non guarderei solo ai risultati, piuttosto a come sto giocando e migliorando. Sto cercando di aggiungere un paio di cose nuove, e bisogna continuare con il lavoro. Pian Piano. Sperando di essere pronto per il prossimo appuntamento”.