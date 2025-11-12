Virgilio Sport
Atp, ecco come sembrare un esperto di tennis (senza esserlo)

Ecco come sembrare un esperto di tennis (senza esserlo). Lo spiega in tre mosse l’attore Lorenzo Luporini. Lorenzo Luporini, nipote di Giorgio Gaber e nipote del poeta e paroliere Sandro Luporini, è attore e divulgatore, molto attivo con la Fondazione Giorgio Gaber per portare il messaggio del nonno nelle scuole italiane. L’attore ci tiene a fare anche un “in bocca al lupo” a Jannik Sinner per il match di stasera, mercoledi’ 12 novembre 2025. (Servizio Di Erika Petromilli)

