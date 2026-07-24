ATP Estoril, pazzo Darderi: rimonta da 2-6 2-5, ribalta Faria e va in semifinale con Blockx (e Rublev è fuori)

Clamorosa rimonta di Darderi in Portogallo: Faria va a servire per il match ma viene ribaltato da un parziale di 11 game a 2 dall'italo-argentino, che ora sfiderà Blockx

Nell’enciclopedia del tennis c’è una pagina dedicata a Luciano Darderi, la cui keyword non necessita di ulteriori spiegazioni: è “resilienza”, perché nessun altro termine appare più specifico per descrivere ciò che il 24enne di Villa Gesell è stato capace di mandare a referto come Jaima Faria. Che sul 6-2 5-2 ha pensato ormai di essersi concesso uno scalpo rilevante, perché sulla terra Darderi è difficile da battere per chiunque. E anche spalle al muro il buon Luciano ha deciso che questa sarebbe stata una volta di più la sua serata: rimonta da far west e semifinale conquistata di prepotenza, riuscendo a rimettersi in pista appena prima che fosse troppo tardi.

Un set e mezzo da incubo e un finale che pareva scritto

Il 2-6 7-5 6-2 finale esalta le qualità di combattente nato di Luli. Che per un set e mezzo però c’ha capito poco o nulla contro il giovane lusitano, spinto (ma nemmeno troppo) dal calore del pubblico di Estoril. Il suo gioco fatto di rapidi cambi di fronte e con un servizio sempre abbastanza efficace ha finito per surriscaldare eccessivamente il motore di Darderi, che ha preso a sbagliare diverse opportunità in un primo set nel quale s’è trovato presto a dover rincorrere un avversario che tirava senza paura.

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Il primo break è arrivato nel quarto gioco, il secondo nell’ottavo game, con tre punti consecutivi (uno in realtà è un doppio fallo di Luciano) che hanno dato entusiasmo e slancio al lusitano. Che nel secondo ha nuovamente bussato a denari nel quarto gioco, sfruttando un paio di errori di misura di un Luli falloso e nervoso come nelle giornate peggiori. A quel punto nessuno avrebbe osato immaginare una rimonta, anche perché i numeri della partita raccontavano di un canovaccio praticamente a senso unico.

Il ribaltone di Luciano è per veri intenditori

La svolta dell’incontro arriva nel nono gioco del secondo parziale, quando Faria si ritrova a servire per il match, trovando però solo il 15 d’apertura. Poi arrivano 4 punti in fila per Darderi: l’italoargentino ne firma un paio, il primo (rovescio lungo linea) e poi l’ultimo (passante in recupero con lo slice di rovescio), mentre i due punti centrali glieli regala l’avversario (rovescio in corridoio e stecca di dritto).

Da quel momento in poi l’inerzia cambia totalmente: sul 5-5 arriva anche il secondo break, con Darderi abile a sfruttare una sola palla break nel gioco (sbaglia ancora Faria con il rovescio) e poi a chiudere trovando il quinto game consecutivo. Nel terzo set la pressione di Luli si fa opprimente: il portoghese si salva ai vantaggio nel game d’apertura, ma nel terzo gioco non riesce ad annullare l’ennesima palla break concessa (dritto fuori di un metro).

Trovato il modo per incassare un game chilometrico sul proprio servizio (il quarto), Darderi va spedito fino in fondo: con un dritto gioca splendidamente la palla break nel quinto gioco e a quel punto tiene il controllo al servizio e chiude sul 6-2, prendendosi la semifinale contro Blockx. L’altra semifinale sarà invece un derby tutto francese tra Van Assche (che ha battuto a sorpresa Rublev in rimonta al terzo) e Gaston, giustiziere di Torres.