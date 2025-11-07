Virgilio Sport
ATP Finals 2025: le classifiche dei due gironi del primo turno

Le classifiche dei due gironi, Borg e Connors, del primo turno delle ATP Finals 2025: i migliori due di ciascun gruppo vanno in semifinale

ATP Finals 2025: le classifiche dei due gironi del primo turno ANSA

Le ATP Finals 2025 si giocano a Torino dal 9 al 16 novembre 2025. Si assegnano due titoli: uno per il singolare maschile e uno per il doppio maschile. Le maggiori attese sono per il torneo di Singolare dove è prevista la presenza dei due mattatori del tennis mondiale: Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, che si contendono oltre a un montepremi eccezionale anche il primo posto nella classifica ATP. Le Finals hanno un format molto particolare: il primo turno è costituito da due gironi da 4 tennisti ciascuno. I due gruppi prendono il nome da due miti del tennis mondiale: Borg (il gruppo di Sinner), Connors (il gruppo di Alcaraz). I tennisti si sfidano in tre partite al meglio dei 2 set. I primi due in classifica accedono alle semifinali. A parità di vittorie contano i set vinti ed eventualmente i game.

Gruppo Borg

# Giocatore V P G Set
Vinti		 Set
Persi
1 Jannik Sinner
2 Alex Zverev
3 Ben Shelton
4 Lorenzo Musetti/Felix Auger-Aliassime

Gruppo Connors

# Giocatore V P G Set
Vinti		 Set
Persi
1 Carlos Alcaraz
2 Novak Djokovic
3 Taylor Fritz
4 Alex De Minaur

Calendario e risultati del primo turno delle Atp Finals 2025

