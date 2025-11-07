Le ATP Finals 2025 si giocano a Torino dal 9 al 16 novembre 2025. Si assegnano due titoli: uno per il singolare maschile e uno per il doppio maschile. Le maggiori attese sono per il torneo di Singolare dove è prevista la presenza dei due mattatori del tennis mondiale: Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, che si contendono oltre a un montepremi eccezionale anche il primo posto nella classifica ATP. Le Finals hanno un format molto particolare: il primo turno è costituito da due gironi da 4 tennisti ciascuno. I due gruppi prendono il nome da due miti del tennis mondiale: Borg (il gruppo di Sinner), Connors (il gruppo di Alcaraz). I tennisti si sfidano in tre partite al meglio dei 2 set. I primi due in classifica accedono alle semifinali. A parità di vittorie contano i set vinti ed eventualmente i game.
Gruppo Borg
|#
|Giocatore
|V
|P
|G
|Set
Vinti
|Set
Persi
|1
|Jannik Sinner
|2
|Alex Zverev
|3
|Ben Shelton
|4
|Lorenzo Musetti/Felix Auger-Aliassime
Gruppo Connors
|#
|Giocatore
|V
|P
|G
|Set
Vinti
|Set
Persi
|1
|Carlos Alcaraz
|2
|Novak Djokovic
|3
|Taylor Fritz
|4
|Alex De Minaur
Calendario e risultati del primo turno delle Atp Finals 2025