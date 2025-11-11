ATP Finals, Alcaraz rischia grosso ma batte Fritz: cosa cambia per il numero 1. Musetti ultima speranza di Sinner

Dopo due set in cui se l'è vista brutta, Alcaraz è riuscito ha risolvere il rompicapo Fritz, portandosi a una sola vittoria dalla matematica certezza di chiudere la stagione da numero 1

Anche se a fatica, Carlos Alcaraz supera quello che senza dubbi era il suo principale rivale nel girone, ovvero Taylor Fritz, crollato nel terzo set dopo che nei primi due aveva messo in grande difficoltà il leader della classifica mondiale. Lo spagnolo si porta dunque a una sola vittoria dal numero 1 del mondo a fine anno, con Lorenzo Musetti che rimane l’ultima speranza di Jannik Sinner.

Alcaraz, che fatica contro Fritz

Che si sarebbe trattata di una sfida estremamente equilibrata lo si era capito fin dai primi game, durante i quali sia Alcaraz che Fritz prima si guadagnano delle palle break senza convertirle e poi strappano entrambi il servizio all’avversario. Dopo il quarto gioco l’andamento del set si fa più equilibrato, con lo statunitense che però sembra avere qualcosa in più nello scambio, cosa che conferma nel tie-break che lo vede trionfare per 7-2.

Anche nei primi game del secondo set è Fritz ad apparire in maggiore controllo dello scambio, ma lo statunitense fallisce le due chance di un break che avrebbe potuto rivelarsi decisivo nel quinto game, ma sul finire di parziale Alcaraz alza il livello e in extremis strappa la battuta a Taylor allungando il match a un terzo set con poca partita e in cui l’americano e crollato fisicamente e ha lasciato strada spianata a Carlos che ha così trionfato con il risultato di 6-7 7-5 6-3 in quasi tre ore di partita.

Cosa cambia per il numero 1

Questa vittoria avvicina non solo Alcaraz alle semifinali, che potrebbero diventare ufficiali già a partire da stasera quando si saprà il risultato di Musetti-De Minaur, ma anche alla matematica certezza di chiudere la stagione al numero 1. Carlos è infatti a una sola vittoria da questo incredibile traguardo, che potrebbe raggiungere anche in caso di approdo in finale.

Musetti è l’ultima speranza di Sinner

Si fa dunque durissima per Sinner attuare il sorpasso su Alcaraz. Le fievoli speranze di Jannik sono infatti tutte riposte in Musetti, contro cui Carlos disputerà il suo ultimo incontro dei gironi. Per permette a Jannik di continuare a credere nel numero 1 Lorenzo sarà chiamato all’impresa contro lo spagnolo, che – in base al risultato della sfida contro De Minaur di oggi martedì 11 novembre – potrebbe anche regalargli una storica qualificazione in semifinale.