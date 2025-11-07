ATP Finals, Alcaraz insultato a Torino da un tifoso italiano: il brutto gesto al rientro in hotel e la reazione di Carlos

Carlos Alcaraz vittima di un tifoso italiano che lo ha preso di mira e insultato al rientro in camera dopo la bella giornata in vista della ATP Finals

Dopo una giornata trascorsa a stretto contatto con i tifosi e con il rivale-amico, Jannik Sinner, Carlos Alcaraz in serata è stato su malgrado vittima di un brutto episodio, ripreso dalle telecamere dei cellulari e in pochi minuti diventato virale.

Alcaraz elogia Sinner

Il set amichevole, le foto di rito, i selfie, le risate e la gag con il trofeo delle ATP Finals sul blu carpet. Giornata intensa e piacevole per Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, che in quel di Torino, a due giorni dall’inizio dell’atto finale della stagione, hanno scherzato e palesato tutto il proprio affiatamento prima di far parlare in campo e giocarsi il numero uno del ranking a suon di dritti e rovesci.

Un clima di festa e di rispetto reciproco, che aveva visto i due dominatori del tennis scambiarsi complimenti ed elogi. “Jannik è veramente una bella persona, così come le persone che lo circondano. È bello avere del tempo fuori dal campo per parlare anche della vita e non solo di tennis. La gente forse può essere sorpresa da questo, ma noi non ci odiamo. In campo puntiamo a fare del nostro meglio, ma riposta la racchetta siamo le stesse persone di sempre. È una cosa sana, che fa bene allo sport”.

La risposta di Jannik

Sulla medesima lunghezza d’onda le parole di Sinner, in queste ore bacchettato per essere “troppo italiano”, raccolte dalla redazione di Sky Sport: “Alcaraz? Sono contento di come è andata la stagione e sappiamo che cosa ci giochiamo qui. Detto questo, c’è un po’ di tensione, ma non ci dimentichiamo che siamo amici. Fuori dal campo ho un’ottima relazione con Carlos”.

La stupidità dei tifosi

Un rispetto e una stima che, a quanto pare, non tutti dimostrano di avere. Al rientro nel suo hotel di Torino, infatti, il campione spagnolo è stato preso di mira da un curioso (meglio definirlo solo così, ndr), che non ha esitato a insultarlo, provando anche a far partire uno spregevole coro. Carlos ha girato lo sguardo e accennato un saluto prima di tirare dritto e infilare le porte girevoli dell’albergo.

Quello “scemo” urlato a squarcia gola, specie dopo una giornata come quella odierna, arriva come un pugno allo stomaco e fa malissimo. A maggior ragione quando la vittima è un ragazzo di 22 anni capace di fare cose straordinarie in campo e in un contesto in cui i tifosi dovrebbero solo godere per avere la possibilità di poter ammirare da vicino le stelle del tennis.

Il precedente nel 2023 a Roma

Non è la prima volta che Carlos viene preso di mira nel nostro Paese. Già a maggio 2023, infatti, durante gli Internazionali di Roma, uno pseudo tifoso aveva preso di mira l’allora numero due al mondo reduce dai successi a Indian Wells e a Miami. In quell’occasione, prima del match con Ramos lo spagnolo si era concesso per alcuni selfie e autografi, salvo poi essere raggiunto da un “pezzo di mer*a”. Anche in quel caso, l’accaduto venne immortalato da un cellulare e scoppiò la polemica. Carlos sorrise fingendo di non aver compreso il tono dell’affronto, palesemente non gradevole anche a chi non conosce l’italiano…