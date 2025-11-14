ATP Finals, Auger-Aliassime batte ed elimina Zverev: sarà il vecchio tabù Felix a sfidare Alcaraz in semifinale

Si conclude con la vittoria di Felix Auger-Aliassime contro Alexander Zverev la fase a gironi delle Nitto ATP Finals. Sarà il canadese ad affrontare Alcaraz nella seconda semifinale

Sarà Felix Auger-Aliassime a sfidare Carlos Alcaraz nella semifinale di sabato che seguirà quella tra Alex de Minaur e Jannik Sinner. Il canadese si è sbarazzato in due set con il risultato di 6-4 7-6 di Alexander Zverev, raggiungendo la certezza di un nuovo best ranking al numero 5 ATP e il miglior risultato in carriera alle ATP Finals.

Auger-Aliassime batte Zverev

Termina con la vittoria di Auger-Aliassime – in quello che di fatto era un quarto di finale contro Zverev – la fase ai gironi delle ATP Finals. Il canadese è uscito vincente al termine di una partita in cui si è dimostrato superiore al tedesco soprattutto nei momenti clou, prima strappando la battuta all’avversario in chiusura di primo set e poi aggiudicandosi il tie-break del secondo. Una partita molto simile a quella contro Sinner per Sascha, che saluta così il torneo dei maestri con una sola vittoria contro Shelton, unico giocatore che non ha vinto una partita durante questa edizione.

Sarà il vecchio tabù Aliassimo ad affrontare Alcaraz

A completare il quadro delle semifinali è dunque Auger-Aliassime, che passando da secondo del gruppo Borg affronterà Alcaraz nella sfida che seguirà Sinner contro De Minaur sabato 15 novembre. Quella tra lo spagnolo e il canadese sarà l’ottava sfida in carriera, con Carlos che si è aggiudicato gli ultimi quattro confronti diretti. Per il numero 1 del mondo non sarà comunque una sfida facile, considerando soprattutto che il veloce indoor è la superficie sulla quale lui rende meno e quella dove invece Felix si trova meglio, come dimostrano i due successi nel 2022 proprio contro Alcaraz negli unici match in cui si sono affrontati su questa superficie, e il fatto che a inizio rivalità Auger rappresentava un tabù per lo spagnolo considerando i tre successi nei primi tre confronti.

Zverev, ATP Finals specchio di una stagione deludente

L’uscita alla fase a gironi è la rappresentazione perfetta della deludente stagione del due volte qui campione. Dopo la bella vittoria contro Shelton all’esordio Zverev infatti ha perso i successivi due match – in cui è mancato soprattutto nei punti chiave mostrando un divario con gli avversari che sembra essere più di testa che di gioco -, esattamente come la sua stagione, che dopo la grande partenza con la finale all’Australian Open l’ha visto ottenere molto poco (al di fuori dei due titoli conquistati sono pochi i suoi risultati degni di nota in questo 2025), soprattutto nei tornei più importanti.