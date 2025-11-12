ATP Finals, Auger-Aliassime ribalta Shelton e fa un favore a Sinner contro Zverev: il bulletto Ben corre via deluso

La seconda giornata del girone Borg si apre con la vittoria in rimonta di Auger-Aliassime ai danni di Shelton. Un successo che regala a Sinner la chance di strappare il pass per le semifinali già contro Zverev

A distanza di tre anni Felix Auger-Aliassime torna a vincere un match alle Nitto ATP Finals grazie al trionfo in rimonta contro Ben Shelton al termine di un match estremamente combattuto e che ha visto lo statunitense abbandonare il campo visibilmente deluso. Il successo del canadese regala inoltre a Jannik Sinner la chance di strappare il pass per le semifinali già nella sfida con Alexander Zverev.

Auger-Aliassime ribalta Shelton e si regala una chance per volare in semifinale

Quello che sulla carta era il confronto più equilibrato non ha deluso le aspettative, con Auger-Aliassime e Shelton che si sono dati battaglia in un match di quasi due ore e mezza e che alla fine ha visto trionfare in rimonta il canadese. A partire meglio è lo statunitense, che nel quarto game recupera da 30-0 e ottiene il break. Sul finire di parziale il canadese ottiene un contro-break, ma finisce poi col cedere la battuta nel game successivo consegnando il set a Ben.

Nel secondo parziale è ancora Shelton quello ha ritagliarsi le migliori occasioni nell’ottavo gioco, in cui arriva a procurarsi una palla break senza però riuscire a convertirla, con il set che giunge così a un tie-break che vede Auger-Aliassime portarsi subito avanti, fallendo però poi i due set-point con servizio in favore. Per sua fortuna però ne arriva un terzo, questa volta in risposta, che riesce a sfruttare per allungare il match.

Arrivati al terzo parziale è il canadese ad avere le redini del gioco, con Shelton che rischia di trovarsi subito sotto di un break ma è bravo a salvarsi con l’ausilio del suo servizio devastante. Sul risultato di 5-5 il canadese accusa un leggero calo di attenzione e finisce 0-30, ma è bravo a rimontare e tenere la battuta sfruttando anche qualche errore di Ben, che arriva al gioco successivo un po’ nervoso e finisce con l’offrire tre match point non consecutivi ad Aliassime, che mette sotto forte pressione da fondo l’avversario e infine lo obbliga all’errore aggiudicandosi per 4-6 7-6 7-5 il match tra nordamericani.

Shelton deluso lascia subito il campo

Non può certamente considerarsi soddisfatto Shelton, che ha avuto le sue ghiotte chance per provare a indirizzare il match soprattutto nel secondo set ma ha commesso troppi errori gratuiti, venendo tradito spesso e volentieri dal dritto. A fine partita è diventata palese tutta la delusione di Ben, che dopo la gioia e le urla per la vittoria del primo set ha lasciato il campo visibilmente cupo in volto dopo pochissimi secondi, quasi senza nemmeno aspettare il saluto dei tifosi.

La vittoria di Auger-Aliassime aiuta anche Sinner (e Zverev)

La vittoria in tre set di Auger-Aliassime su Shelton è una buona notizia anche per Sinner. L’azzurro infatti potrebbe strappare il pass per le semifinali delle Nitto ATP Finals già questa sera contro Zverev in caso di successo (lo stesso vale ovviamente per il tedesco dato che entrambi hanno vinto senza concedere parziali all’esordio).