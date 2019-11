Esordio da dimenticare per Matteo Berrettini agli Atp Finals iniziati a Londra. Il tennista romano è stato travolto da Novak Djokovic, che gli ha concesso solo tre game e lo ha sconfitto per 6-2, 6-1. Il giocatore serbo, che ha sbrigato la pratica in un'ora, ha così preso la vetta del girone intitolato a Bjorn Borg.

Berrettini ora per arrivare in semifinale dovrà battere Thiem e Federer, che affronterà martedì e giovedì prossimo.

SPORTAL.IT | 10-11-2019 17:29