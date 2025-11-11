ATP Finals, Bolelli e Vavassori da sogno: gli azzurri travolgono Granollers e Zeballos e volano in semifinale

Bolelli e Vavassori diventano i primi semifinalisti di queste Nitto ATP Finals grazie al successo in due set contro Granollers e Zeballos e indicano la via a Sinner

Le Nitto ATP Finals 2025 hanno i loro primi semifinalisti. Si tratta degli azzurri Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che dopo la vittoria sulla coppia n°1 Lloyad Glasspool e Julian Cash hanno battuto i campioni in carica di Roland Garros Marcel Granolles e Horacio Zeballos senza concedere nemmeno un set agli avversari finora affrontati e migliorando così quanto fatto l’anno scorso a Torino.

Bolelli e Vavassori superano Granollers e Zeballos

Inseriti nel girone sulla carta più ostico, Bolelli e Vavassori hanno sorpreso tutti trionfando al debutto contro la coppia numero 1 del mondo Glasspool/Cash e poi contro coloro che hanno conquistato più slam in stagione, ovvero Granollers/Zeballos, al termine di un match condito da tante giocate spettacolari e dove gli azzurri sono stati abili ad affrontare un momento di difficoltà sul finire primo set per poi trionfare al tie-break e poi indirizzare subito il secondo vincendo con il risultato finale di 7-6 6-4.

Bolelli e Vavassori volano in semifinale e segnano la strada a Sinner

Questo secondo successo in due set vale la matematica qualificazione in semifinale per Bolelli e Vavassori, che a una partita dalla fine della fase a gironi migliorano già quanto fatto la passata edizione delle ATP Finals dove vennero eliminati nella fase a gruppi in seguito alla sola vittoria raccolta contro Bopanna ed Ebden. Simone e Andrea sono dunque i primi di questa edizione ad approdare tra i migliori quattro del torneo, indicando la via anche a Jannik Sinner, che vincendo mercoledì contro Alexander Zverev sin ritroverebbe con un piede (e tre quarti) in semifinale.

Ora la sfida con Krawietz e Puetz per il primo posto nel girone

La fase a gironi non è però certamente terminata per Bolelli e Vavassori. Gli azzurri torneranno in campo giovedì contro i campioni in carica Kevin Krawietz e Tim Puetz con il destino nelle loro mani per conquistare il primo posto nel girone. Anche perdendo però Simone e Andrea potrebbero ancora sperare nel primato, che diventerebbe ufficiale anche in caso di conquista di un set contro la coppia tedesca.