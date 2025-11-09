ATP Finals, Bolelli-Vavassori show: gli occhiali da sole, la lezione ai numeri 1 e il primo posto nel girone

Cominciano bene le finali di Torino per l'Italia: netto successo per la coppia azzurra alla prima del torneo di doppio sui britannici Cash e Glasspool.

Cominciano bene le ATP Finals di Torino per i colori italiani. In attesa del debutto dei due singolaristi, Musetti contro Fritz e Sinner contro Auger-Aliassime, previsto nella giornata di lunedì, la domenica “orfana” del debutto di Jannik è stata riempita, nel pomeriggio, dall’esordio vincente della coppia azzurra di doppio. Con una prestazione praticamente perfetta, Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno fatto un sol boccone nientemeno che della coppia regina della stagione, formata dai britannici Julian Cash e Lloyd Glasspool: per gli italiani successo in due set col punteggio di 7-5 6-3.

ATP Finals, Bolelli e Vavassori in campo con gli occhiali

Una prova magica da parte dei due azzurri, assoluti mattatori in campo e fuori. A cominciare dall’ingresso, in cui – spavaldamente – si sono presentati in campo con un bel paio di occhiali da sole specchiati, magari per “ripararsi” dalle luci folgoranti dell’Inalpi Arena, ma anche e soprattutto per impressionare tifosi e avversari. E ci sono riusciti alla grande, visto il risultato del match. Una prestazione di assoluto spessore, capace di proiettare Bolelli e Vavassori in vetta al girone intitolato a Peter Fleming insieme ai due “latinos”, l’argentino Zeballos e lo spagnolo Granollers.

La grande prova dei due azzurri contro Cash e Glaspool

Grande equilibrio nel primo set, con entrambe le coppie brave a tenere il turno in battuta. Poi, al dodicesimo gioco, il break chirurgico piazzato dai due italiani, bravi a mettere pressione ai rivali. Una pressione testimoniata dall’errore decisivo costato il punto, il gioco e il set: un doppio fallo capace di spianare la strada a Bolelli e al Wave. Poi nel secondo set il break è arrivato al sesto gioco, valso il 4-2 a favore della coppia tricolore. Che ha poi chiuso i conti sul punteggio di 6-3, per il tripudio del pubblico torinese, capace di esaltarsi anche senza Sinner (e naturalmente Musetti).

Doppio, Bolelli-Vavassori contro Zeballos-Granollers

Grande entusiasmo al termine della partita, con Bolelli e Vavassori travolti dall’affetto dei fan. “Prima vittoria”, le parole colme di gioia del Wave. “La prima è andata, si parte bene”, l’entusiasmo di Bolelli. Ora la coppia italiana può godersi una giornata di riposo in vetta al proprio raggruppamento alla pari con Zeballos e Granollers, che saranno i prossimi avversari nella giornata di martedì: una nuova vittoria potrebbe voler dire qualificazione anticipata alle semifinali. Lo spagnolo e l’argentino hanno battuto nel loro match i tedeschi Tim Puetz e Kevin Krawietz in tre set: 6-4 4-6 10-6 nel match che ha inaugurato l’edizione 2025 delle ATP Finals.